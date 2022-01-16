В Волгограде третьеклассника засосало в грязевой котлован под снегом

В Волгограде восьмилетний ребенок провалился в грязевой котлован под снегом. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгограда».

По данным издания, ребенок возвращался домой с занятий и не заметил большую яму, которую замело снегом. Мальчик провалился в котлован и увяз в нем, выбраться он смог только с помощью одноклассников. Обувь и телефон школьника остались в яме — домой он добирался промокший и босой.

Позже в этот же котлован провалился автомобиль, отмечает портал.

Ранее в Курске на улице Павлова автомобиль провалился в вырытую коммунальщиками яму. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Автомобиль при падении в яму перевернулся. 25-летний водитель машины «ВАЗ-2112» остался жив, ему удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, вылезти из ямы помогли прохожие. Машину доставали с помощью крана. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.