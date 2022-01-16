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Захвативший заложников в техасской синагоге освободил одного человека

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Gabrielle Crockett/Reuters

Полиция американского города Колливилля заявила, что захвативший заложников в техасской синагоге мужчина отпустил освободил человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации полиции, освобожденный мужчина не получил травм и ранений.

Вечером 15 января стало известно, что в синагоге Beth Israel в Техасе мужчина захватил заложников. Инцидент транслировался в прямом эфире.

В ходе трансляции в социальных сетях слышно, как вооруженный человек с британским акцентом говорит: «если кто-то попытается войти в здание, говорю вам… все умрут». «Я умру. Не плачьте обо мне», — также повторяет мужчина. После захвата трансляция продлилась несколько минут. На записи было слышно, как боевик угрожал заложникам, а потом она прервалась.

Мужчина потребовал освободить свою сестру-террористку. Сообщается, что женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за убийство агента ФСБ. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.

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