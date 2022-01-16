Врач объяснил, почему у заболевших коронавирусом появляются синяки

Врач-гематолог Павел Трахтман в интервью радио Sputnik рассказал, почему у пациентов с коронавирусом на коже могут образоваться гематомы.

По его словам, коронавирус повышает свертывания крови, она становится гуще и хуже протекает по сосудам, задерживаясь в тканях. «Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям. И прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», – пояснил он.

Трахтман посоветовал срочно обратиться к врачу, если паценты обнаружили гематомы на своем теле. Он отметил, что частое образование синяков на фоне коронавируса или на фоне его лечения является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения.

Специалист подчеркнул, что синяки могут признаками не только коронавируса, но и других опасных заболеваний: «если гематомы на коже появились без связи с какой-либо травмой, если человек не ударялся, никаких внешних воздействий не было, то это повод быстро обратиться к специалисту».

Ранее британский врач-терапевт Нина Аслам рассказала о неожиданном симптоме нового штамма коронавируса «омикрон» в глазах.