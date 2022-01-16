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Псаки: Байдена проинформировали о захвате заложников в синагоге в Техасе

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Leah Millis/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей странице в Twitter сообщила, что президенту США Джо Байдену доложили о ситуации с захватом заложников в синагоге в Техасе.

«Президент США Джо Байден был проинформирован о развитии ситуации с заложниками в районе Далласа. Он будет продолжать получать обновления от своей старшей команды по мере развития ситуации», — пишет она.

Псаки добавила, что старшие члены группы национальной безопасности поддерживают связь с руководством федеральных правоохранительных органов.

Вечером 15 января стало известно, что в синагоге Beth Israel в американском городе Колливилль мужчина захватил заложников. Инцидент транслировался в прямом эфире.

В ходе трансляции в социальных сетях слышно, как вооруженный человек с британским акцентом говорит: «если кто-то попытается войти в здание, говорю вам… все умрут». «Я умру. Не плачьте обо мне», — также повторяет мужчина. После захвата трансляция продлилась несколько минут. На записи было слышно, как боевик угрожал заложникам, а потом она прервалась.

Мужчина, захвативший заложников в синагоге в США, потребовал освободить сестру-террористку. Сообщается, что женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за убийство агента ФСБ. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.

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