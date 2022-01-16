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Под Челябинском пропали два ребенка

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В челябинском поселке Северный Рудник брат с сестрой вечером ушли на улицу и не вернулись. Родители не знают, где сейчас находятся их дети, передает телеканал РЕН-ТВ.

Полиция сообщает, что девочка была одета в бежевую куртку с капюшоном, черную вязанную шапку, рыжие ботинки и черные джинсы. На мальчике была зеленая куртка, синяя вязанная шапка, темные джинсы и черные сапоги-дутыши. Оба ребенка худощавого телосложения и примерно одного роста.

Полиция просит граждан, располагающ­их какой-либо информацией о местонахожде­нии детей, сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску. Сейчас правоохранительные органы проверяют возможные места нахождения детей, опрашивают их друзей и знакомых.

15 января сообщалось, что в Севастополе нашли 14-летнюю школьницу, которая пропала в конце декабря.Подросток вышла из школьного автобуса 27 декабря и так и не вернулась домой.

Оперативники выяснили, что с тех пор она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. Пенсионер рассказал, что приютил школьницу после того, как она настойчиво об этом просила. Как рассказала сама несовершеннолетняя, она не захотела возвращаться домой из-за внутрисемейных конфликтов и отсутствия взаимопонимания с матерью.

Сейчас девочка находится в социальном приюте для детей и подростков, там ей окажут необходимую помощь педагоги и психологи. По предварительным данным УМВД, школьница не подверглась какому-либо преступлению.

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