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В Греции начали штрафовать невакцинированных пожилых граждан

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Власти Греции с 16 января начинают штрафовать людей старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса. На непривитых пожилых граждан каждый месяц будет налагаться штраф в €100, в январе сумма составит €60, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объяснил такую меру ростом числа инфицированных и появлением нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, большинство госпитализированных и погибших с коронавирусом в стране — граждане старше 60 лет.

«Это не наказание. Я бы сказал, что это цена здоровья. Стимул предосторожности, импульс жизни, но я считаю, что это также акт справедливости для гораздо большего числа вакцинированных. Мое решение означает защиту, а не наказание», — заявил премьер.

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил, что государство не будет отодвигать сроки введения штрафа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил введение в стране штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Так он прокомментировал информацию о планах властей Австрии вести штраф за отказ от прививки в размере до €7200.

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