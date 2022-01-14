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В Москве в пятницу прогнозируют около 0°C, метель и снежные заносы

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Авилов Александр/РИА «Новости»

В Москве в пятницу, 14 января, синоптики прогнозируют мокрый снег, метель и снежные заносы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам, днем в Москве ожидается от -1°C до 1°C, а в ночь на субботу может похолодать до -3°C. Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 18 м/с. Атмосферное давление в регионе сильно упадет и составит 720 мм ртутного столба.

В Подмосковье прогнозируют до -4°C, а ночью до -5°C. В регионе ожидается сильный снег, метель и налипание мокрого снега, а также гололедица и снежные заносы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 14 января жителей столицы ожидает температура на 4-8 градусов выше нормы. Вильфанд предупредил, что резкое потепление будет сопровождаться понижением атмосферного давления до аномальных 721 мм ртутного столба. По его словам, помимо «обрушения» атмосферного давления, москвичей ожидают метель с ветром до 18 м/с и сильные осадки.

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