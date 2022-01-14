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Хабаровчанам дали три с половиной года тюрьмы за выращивание 1001 куста конопли

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Суд в Хабаровском крае признал виновными двух местных жителей, которые выращивали коноплю на территории дачного участка. Их отправили в колонию строгого режима на три года и шесть месяцев, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Следствие установило, что мужчины 46 и 50 лет неподалеку от поселка Гатки Советско-Гаванского района выращивали и хранили на земельных участках запрещенные растения.

Отмечается, что у одного из подсудимых полицейские изъяли более 135 килограммов подготовленных к обработке кустов конопли, порядка 20 килограммов марихуаны и 1001 куст культивируемой конопли, у второго – вязки с 220 килограммами наркосодержащего растения.

Сообщается, что один из подсудимых систематически предоставлял помещение своего дачного дома знакомым для потребления ими марихуаны.

Ранее стало известно, что полиция Хабаровского края изъяла около 30 кг конопли у жителя села Кукан.

Уточняется, что в доме 39-летнего подозреваемого изъяли пять бидонов и несколько больших пакетов с наркотическим веществом растительного происхождения. По словам задержанного, летом прошлого года он обнаружил в лесу кусты дикорастущей конопли. Тогда он собрал растения и хранил для собственного потребления.

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