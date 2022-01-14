Инфекционист Минздрава назвал невакцинированных «плацдармом» для эволюции COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что непривитые люди служат «плацдармом» для эволюции коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Профессор отметил, что вирус может эволюционировать и в организме вакцинированных, однако у людей, не прошедших вакцинацию, шанс на появление нового штамма COVID-19 значительно выше.

«Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — заявил Чуланов.

Он подчеркнул, что в популяции с большим числом непривитых вирус имеет более высокий потенциал для эволюции.

По словам Чуланова, сократить число «плацдармов» можно с помощью вакцинации.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что штамм «омикрон» наиболее опасен для невакцинированных и не переболевших коронавирусом.

Он отметил, что вакцинация поможет перенести заражение штаммом намного легче.