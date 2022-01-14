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Инфекционист Минздрава назвал невакцинированных «плацдармом» для эволюции COVID-19

Инфекционист Минздрава Чуланов: непривитые люди служат плацдармом для эволюции COVID-19

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что непривитые люди служат «плацдармом» для эволюции коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Профессор отметил, что вирус может эволюционировать и в организме вакцинированных, однако у людей, не прошедших вакцинацию, шанс на появление нового штамма COVID-19 значительно выше.

«Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — заявил Чуланов.

Он подчеркнул, что в популяции с большим числом непривитых вирус имеет более высокий потенциал для эволюции.

По словам Чуланова, сократить число «плацдармов» можно с помощью вакцинации.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что штамм «омикрон» наиболее опасен для невакцинированных и не переболевших коронавирусом.

Он отметил, что вакцинация поможет перенести заражение штаммом намного легче.

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