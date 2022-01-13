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Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года

«Фобос»: в ночь на 13 января в Москве столбики термометра упали до -20,6°C

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Ночь на 13 января в Москве стала самой холодной с начала 2022 года. Об этом рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, столбики термометра на метеостанции на ВДНХ показали -19°C, а на другой московской метеостанции в Тушино — -20,6°C.

В Московской области холоднее всего было в Волоколамске — -23,9°C.

«Это аномальный мороз, почти на 10 градусов ниже положенной нормы января», — поделился синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 14 января жителей столицы ожидает температура на 4-8 градусов выше нормы.

Также Вильфанд заявил, что в конце рабочей недели, начиная с 13 января, на севере и в центре Европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 мм рт. ст.

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Погода в Москве
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