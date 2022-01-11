Аэрофлот частично возобновит рейсы в три города в Казахстане

Аэрофлот планирует возобновить рейсы в три города в Казахстане в течение недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Аэрофлот» возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва — Актобе — Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва — Костанай — Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва — Караганда — Москва (SU1936/1937)», — указано в сообщении.

Рейсы в Актобе и Караганду будут временно осуществляться по скорректированному графику.

«О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент «Аэрофлот» проинформирует дополнительно», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что международные рейсы в аэропорту Алма-Аты пока не будут обслуживаться.

9 января стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок. В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.