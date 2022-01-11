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Уборщица нашла в туалете аэропорта шкатулку с золотыми украшениями

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Kualanamu Airport

Уборщица из Индонезии нашла 97 граммов золота, когда наводила порядок в туалете в аэропорту, сообщает издание Coconuts. Но вместо того, чтобы забрать находку с собой, она отдала ее в полицию, чтобы офицеры нашли хозяев ценностей.

Деви Ластари убирала в туалете в аэропорту Медана, когда заметила оставленную без присмотра шкатулку. Проявив любопытство, женщина открыла ее и увидела, что там лежат золотые украшения. Подумав, она решила: будет лучше отдать находку полиции.

«Если бы я забрала золото себе, мне бы было стыдно перед владельцем, который его искал», — призналась уборщица.

В полиции подтвердили, что Деви нашла украшения из чистого золота, их примерная стоимость $6000. Правда, пока шкатулку так никто и не забрал — она до сих пор хранится у офицеров и ждет хозяев.

Ранее голодный барсук случайно обнаружил клад древнеримских монет в Испании.

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