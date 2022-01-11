Американец выходил птенца колибри и научил его летать

Американец Сэм Меллой из Хьюстона в Техасе на своем канале в TikTok рассказал о том, как выходил птенца колибри, случайно обнаруженного им на обочине дороги.

Он сообщил, что, в первую очередь, покормил птенца, которого позже назвал Флитом. Птичка не умела летать, в то время как этот навык совершенно необходим колибри для выживания. Для того, чтобы помочь Флиту, Мэллой стал говорить максимально тихо, чтобы не испугать животное, а также сделал специально жердочку в качестве стартовой площадки для полета. После этого он отходил на небольшое расстояние, держа в руках шприц с питательной смесью, чтобы мотивировать птицу взлететь, однако сначала его попытки были безуспешны.

После этого он сделал небольшое гнездышко птенцу повыше, а шприц со смесью обернул красной тряпкой, чтобы он был максимально похож на цветок, нектаром которых питаются колибри.

В конце концов, Флит окреп, научился быстро и много летать, после чего Мэллой выпустил его в цветочный сад рядом с его домом, чтобы колибри жил в естественной для него среде.

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