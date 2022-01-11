Мороз и небольшой снег ожидаются в Москве во вторник

Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается во вторник в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют морозы до -11°C, ночью — до -16°C. В Подмосковье температура днем опустится до -13°C, ночью — до -19°C.

Скорость северного ветра не превысит во вторник 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в скором времени в столице ожидаются настолько высокие сугробы, каких не было почти 80 лет.

По его словам, в городе вырастут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен Битвы за Москву.

Прогнозируется, что в столице выпадет практически месячная норма осадков в виде снега.

«К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы. Обычно так наметает лишь на Русском Севере, например, в Сыктывкаре или Воркуте!»— обратил внимание Тишковец.