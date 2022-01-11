Папа Римский выступил против культуры отмены и дезинформации о вакцинах

Папа Римский Франциск высказался против культуры отмены, которая «заставляет замолчать» выступающих за сбалансированный подход людей, а также против дезинформации против вакцин от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его словам, культура отмены в современном обществе «вторгается во многие круги и общественные учреждения».

«В результате повестка дня все больше диктуется мышлением, которое отвергает естественные основы человечества и культурные корни, составляющие идентичность многих людей <...> Под видом защиты разнообразия это в конечном итоге отменяет всякое чувство идентичности», — сказал Папа Римский, добавляя, что культура отмены заставляет замолчать людей, которые «защищают уважительное и сбалансированное понимание различных чувств».

Он также предостерег от попыток переписать историю без понимания контекста времени, в котором жили люди, подчеркивая, что «любая историческая ситуация должна интерпретироваться в соответствии с герменевтикой того времени».

Кроме того, понтифик высказался против «необоснованной информации или плохо задокументированных фактов» о вакцинах против COVID-19, призывая правительства продолжать свои усилия по вакцинации.

«Вакцины — это не волшебное средство исцеления. Тем не менее, несомненно, они представляют собой, в дополнение к другим методам лечения, которые необходимо разработать, наиболее разумное решение для предотвращения заболевания», — отметил Франциск.

Ранее Папа Римский заявил, что цивилизация увянет без сохранения ценностей материнства и отцовства. Он отметил, что желание заменить семью домашними животными связано с эгоизмом.

Кроме того, понтифик высказался о важности защиты женщин от насилия, заявив, что «причинять боль женщине — значит оскорблять Бога».