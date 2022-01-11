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Эксперт рассказал, как мошенники обманывали россиян в новогодние праздники

Эксперт по информбезопасности Четвертнев: мошенники рассылали поздравления с вредоносными ссылками

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Технический директор группы компаний Angara Илья Четвертнев, оказывающей услуги в сфере информбезопасности рассказал, что мошенники во время новогодних праздников рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками и теперь, получив базу зараженных устройств, активно проводят атаки на счета граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В период новогодних праздников мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами», — заявил эксперт.

Он добавил, что к началу января у мошенников набралась большая база уже зараженных устройств, благодаря которым они смогут начать атаковать счета жертв.

По словам Четвертнева, специалисты компании уже зафиксировали всплеск мошеннической активности.

Ранее директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега рассказал о пяти видах мошенничества, популярных в новогодние праздники.

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