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Американские медики рассказали об основных признаках инсульта

Express: сильная головная боль и проблемы со зрением могут быть признаками инсульта

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Онемение лица, руки или ноги, а также проблемы с речью являются признаками инсульта. Об этом рассказали сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, пишет газета Express.

Еще одним признаком инсульта служит внезапная спутанность сознания, проблемы с речью или трудности с пониманием речи, предупреждают медики. Кроме того, симптомами может служить слабость в какой-то половине тела, проблемы со зрением, головокружение, сложности при ходьбе (потеря равновесия или нарушение координации), а также «внезапная сильная головная боль» без видимых причин.

Тем, кто подозревает у себя инсульт, в центре посоветовали не ехать в отделение неотложной помощи самостоятельно, а вызвать скорую или такси. При этом специалисты CDC отметили, что лечение этого заболевания наиболее эффективно в случае, если его диагностируют в течение трех часов после появления первых симптомов. У пациентов, которые своевременно получают необходимые препараты, больше шансов на полное выздоровление, заявили в центре.

По данным CDC, около 87% инсультов происходят, когда блокируется кровоток через артерию, которая доставляет богатую кислородом кровь в мозг.

Ранее заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, невролог Татьяна Маневич рассказала, что обычно инсульт характерен для людей старше 40 лет, однако многие заболевания, в том числе инсульт, «молодеют», поэтому его приступ может произойти и у более молодых пациентов.

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