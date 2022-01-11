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В Нур-Султане вновь появился доступ к проводному интернету

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Владислав Воднев/Sputnik/РИА «Новости»

Доступ к проводному интернету возобновлен в столице Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Выход в интернет в городе оказался заблокирован в понедельник 10 января примерно в 19:00 по местному времени (16:00 мск), сотовая связь функционировала.

5 января стало известно, что интернет-провайдер «Казахтелеком» отключил интернет во всему Казахстану. Некоторые сайты СМИ Казахстана стали недоступны из-за рубежа на фоне проходящих в стране акций протеста.

Позднее «Казахтелеком» включил проводной интернет в некоторых регионах Казахстана, в том числе в Актау и Нур-Султане. У некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет.

7 января около 9:00 мск доступ в сеть снова ограничили, затем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что включит интернет в ряде регионов в определенное время.

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Протесты в Казахстане
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