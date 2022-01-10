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На юге Казахстана начальник областного департамента полиции совершил самоубийство

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gov.kz

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов в понедельник, 10 января, совершил самоубийство, сообщает «Интерфакс».

Информацию подтвердили в акимате (мэрии) областного административного центра, города Тараз. По данным казахстанского журналиста Михаила Козачкова, генералу Сулейманову грозил трибунал.

В своем Telegram-канале Козачков пишет, что причиной возбуждения уголовного дела стали массовые беспорядки в Таразе. В ходе протестов и последовавших за ними погромов, в Таразе было совершено нападение на областную администрацию, департамент полиции, а также офис правящей партии «Nur Otan».

Ранее в комитете нацбезопасности Казахстана оценили ситуацию в стране.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

В этот же день Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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