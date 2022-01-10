В понедельник в Москве ожидаются метель, гололедица и до -6°C

В понедельник, 10 января, в столице ожидаются сильный снег, местами переходящий в метель, гололедица, снежные заносы на дорогах и до минус 6 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов ниже нуля. Ночью прогнозируется похолодание до -10°C.

В Московской области днем столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов, с наступлением ночи — до минус 10.

Ветер в Московском регионе будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление будет равняться 747 мм ртутного столба.

Из-за непогоды синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о рекордном за без малого 80 лет количество снега.