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В Казахстане в ходе беспорядков задержали 5,8 тысяч человек

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Vladimir Tretyakov/AP

В Казахстане заявили о значительном числе иностранцев, задержанных во время беспорядков. Об этом сообщается на сайте президента республики.

«В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил джихадистов и грабителей в попытке «цветной» революции в Казахстане. По его словам, Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих «человеконенавистническую» идеологию, а тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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Протесты в Казахстане
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