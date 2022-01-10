Жительница Карелии объявила голодовку из-за нерасчищенной от снега дороги

Майя Исакова из деревни Сельги Медвежьегорского района Республики Карелия объявила голодовку после того, как местные власти проигнорировали ее просьбу расчистить от снега дорогу к дому, где она живет вместе с 92-летней матерью. Об этом сообщает издание «Губернiя Daily».

Кроме женщины и ее матери, которая не встает с кровати, на засыпанной снегом улице никто не живет. Майя обращалась к главе Медвежьегорской администрации Максиму Антипову и получила ответ, что снег убран. Однако несколько сотен метров дороги ведущей к дому Исаковых остались не расчищенными.

Майя расчистила 150 метров самостоятельно, что заняло три дня. После этого женщина решила привлечь внимание к проблеме голодовкой, которую она пообещала прекратить, когда увидит возле дома снегоуборочную технику.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в скором времени в столице выпадет рекордное за без малого 80 лет количество снега.