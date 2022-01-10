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Кардиолог Шугушев рассказал о последствиях коронавируса для сердца

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Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев в беседе с радио Sputnik заявил, что COVID-19 может привести к миокардиту и стать причиной сердечной недостаточности.

По его словам, у некоторых людей после заражения коронавирусом возникает сердечная недостаточность вследствие перенесенного миокардита. Шугулев пояснил, что в этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта.

«К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов – всего лишь пять лет. Сердечную недостаточность связывают по прогнозу примерно с раком легкого, то есть люди с этими диагнозами одинаковое число лет живут от выявления симптомов до летального исхода», – рассказал врач.

Ни российские, ни зарубежные ученые пока не выяснили, какие факторы приводят к сердечной недостаточности при постковидном синдроме. Во всяком случае, от возраста пациента степень риска не зависит, пояснил он.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что в настоящее время невакцинированные от коронавируса дети тяжелее всех болеют COVID-19.

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