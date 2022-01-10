Cтала известна причина смертоносного пожара в Нью-Йорке

Неисправность электрообогревателя стала причиной пожара в жилом доме в Нью-Йорке, жертвами которого стали 19 человек, в том числе девять детей. Об этом в ходе пресс-конференции в сообщил глава пожарного департамента города Дэниел Нигро. Трансляция велась в Twitter.

По его словам, пожар начался в спальне двухъярусной квартиры из-за неисправного электрообогревателя.

«Это и стало причиной возгорания. Дверь в квартиру оставалась, к несчастью, открытой, когда хозяева ушли. Дым распространился по зданию», — сказал Найгро.

Согласно данным нью-йоркских полицейских, также около 32 человек получили опасные для жизни травмы. Они были госпитализированы. В общей сложности пострадали 63 жителя дома.

Ранее Нигро заявил, что последний раз, когда в Нью-Йорке происходил пожар подобных масштабов и унесший жизни большого количества людей, произошел в Бронксе более 30 лет назад в общественном клубе Happy Land. Инцидент случился 25 марта 1990 года. В пожаре погибли 87 человек.