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Cтала известна причина смертоносного пожара в Нью-Йорке

Унесший 19 жизней пожар в жилом доме в Нью-Йорке начался из-за обогревателя

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Неисправность электрообогревателя стала причиной пожара в жилом доме в Нью-Йорке, жертвами которого стали 19 человек, в том числе девять детей. Об этом в ходе пресс-конференции в сообщил глава пожарного департамента города Дэниел Нигро. Трансляция велась в Twitter.

По его словам, пожар начался в спальне двухъярусной квартиры из-за неисправного электрообогревателя.

«Это и стало причиной возгорания. Дверь в квартиру оставалась, к несчастью, открытой, когда хозяева ушли. Дым распространился по зданию», — сказал Найгро.

Согласно данным нью-йоркских полицейских, также около 32 человек получили опасные для жизни травмы. Они были госпитализированы. В общей сложности пострадали 63 жителя дома.

Ранее Нигро заявил, что последний раз, когда в Нью-Йорке происходил пожар подобных масштабов и унесший жизни большого количества людей, произошел в Бронксе более 30 лет назад в общественном клубе Happy Land. Инцидент случился 25 марта 1990 года. В пожаре погибли 87 человек.

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