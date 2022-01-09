Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стали известны новогодние обещания россиян 04:06
Гинцбург разрешил вакцинированным от COVID-19 окунаться в прорубь 03:48
Скончалась автор песни «Windmills of Your Mind» Мэрилин Бергман 03:47
Москвич забил племянника молотком и покончил с собой 03:24
Диетолог объяснила, в каких продуктах содержится много сахара 03:24
На Украине нашли плюсы от запуска «Северного потока-2» 03:08
Должников по кредитам в 2022 году ждут послабления 03:03
США планируют ограничить поставки высокотехнологичной продукции в РФ из-за Украины 02:54
Болдуин опроверг заявления о том, что он не соблюдает требования следствия 02:43
Шведские исследователи выяснили, какие профессии заменит искусственный интеллект 02:37

Ученые из США назвали опасными антитела после коронавируса

Американские ученые выяснили, что антитела после коронавируса могут быть опасными

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе выяснили, что антитела, которые образуются у переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Отмечается, что через несколько месяцев после восстановления от коронавируса, у пациентов наблюдаются повышенный уровень антител, которые могут работать ошибочно.

Ученые выяснили, что у 177 медицинских работников, которые переболели коронавирусом до вакцинации, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Ранее Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, почему некоторые люди не болеют коронавирусом.

Она отметила, что у некоторых людей после повторных контактов с зараженными нет симптомов заболевания и антител, что может говорить о том, что вирус не попал на слизистые оболочки благодаря тому, что они использовали защитные маски и соблюдали социальную дистанцию или своевременно приняли профилактические меры, не дав вирусу закрепиться в организме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть