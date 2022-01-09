Казахстанский священник Иванов рассказал о боях около храма в Алма-Ате

Руководитель информационного отдела Астанайской и Алма-Атинской епархии Русской православной церкви и ее пресс-секретарь протоиерей Евгений Иванов рассказал РИА «Новости» об уличных боях, которые развернулись рядом с собором Святого Николая и около Христорождественского собора.

«В Алма-Ате рядом с двумя храмами, буквально в самой близи разворачивались серьезнейшие боевые действия. Рядом с Никольским собором находится главное полицейское управление города Алма-Аты, и боевики-террористы хотели взять его штурмом. Этот штурм происходил фактически в 10 метрах от самого храма, но храм не пострадал, к счастью, и никто из людей не пострадал», — рассказал Иванов.

По его словам, около Христорождественского собора был оборудован штаб, где протестующие построили баррикады и круглосуточно жгли покрышки от автомобилей. Священник отметил, что во время столкновений прихожане и духовенство не пострадали.

Ранее сообщалось, что казахстанские силовики будут проводить «зачистки» мародеров и участников беспорядков в Алма-Ате в ночное время суток.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.