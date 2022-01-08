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Трое заключенных объявили голодовку в колонии в Иркутской области

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Трое осужденных в исправительной колонии №2 в Ангарске объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН России по Иркутской области.

«29 декабря 2021 года 3 осужденных, которые содержатся в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), обратились к администрации колонии с письменными заявлениями об отказе от приема пищи. Свой отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что заключенные пьют воду и чай, за их состоянием наблюдают медики и психологи.

По данным управления ФСИН, голодовка трех человек не связана с применением над ними насилия работников колонии.

ИК-2 в Ангарске — это колония строгого режима, в которой содержатся заключенные, впервые осужденные за тяжкие преступления. В ЕПКТ обычно помещают граждан, нарушающий порядок учреждения и негативно настроенных против администрации колонии.

Ранее в исправительной колонии №2 в Тюменской области были найдены мертвыми двое заключенных.

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