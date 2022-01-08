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Военные охраняют завод по производству вакцин на юге Казахстана

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Владислав Воднев/Sputnik/РИА «Новости»

Военные взяли под охрану завод по производству вакцин в населенном пункте Отар в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба областного акимата в Telegram-канале CORONAVIRUS2020.KZ.

«Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегически важный объект», — указано в сообщении.

В публикации также уточняется, что на данный момент в городе Тараз проводятся восстановительные работы пострадавших во время беспорядков объектов.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты. Он также обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Ранее правоохранители взяли под контроль все здания акиматов.

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