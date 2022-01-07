Во время атаки на казахстанское СИЗО погиб один сотрудник

При отражении атаки на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане погиб один сотрудник учреждения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Казахстана.

Также отмечается, что в ходе боестолкновений пострадали еще три человека.

Ранее стало известно о нападении 20 человек на СИЗО в Талдыкоргане. По информации МВД, неизвестные были одеты в камуфляжную форму.

До этого в СМИ появилась информация, что в ходе беспорядков в Талдыкоргане был ранен мэр города Ержан Жасыбаев. Он получил травму головы. Среди пострадавших в ходе незаконных протестов оказался и первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными.