Британия первой в мире одобрила использование молнупиравира для лечения COVID-19

Впервые в мире власти Великобритании одобрили использование препарата молнупиравир, который предназначен для лечения больных COVID-19. Об этом сообщило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Препарат создан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Отмечается, что он препятствует размножению инфекции и поддерживает низкий уровень вируса в организме человека, одновременно с этим, снижая тяжесть заболевания. Препарат эффективнее принимать на ранних стадиях болезни. Агентство рекомендовало использовать его после положительного теста и в течение пяти дней после проявления симптомов.

Молнупиравир одобрен для применения тем людям, кто болеет в легкой или средней форме, а также пациентам с, как минимум, одним фактором риска развития тяжелого заболевания. К этому относят ряд заболеваний и пожилой возраст (старше 60 лет). Молнупиравир не предназначен в качестве замены вакцины от коронавируса.

Министр здравоохранения и соцзащиты Великобритании Саджид Джавид назвал «историческим» день разрешения использования молнупиравира в стране, отметив, что данный метод лечения является «инновационным».

По данным председателя Комиссии по лекарствам для медицинского применения профессора Мунира Пирмохамеда, клинические испытания продемонстрировали эффективность препарата. После его использования на 50% снижается риск госпитализации или смерти взрослых людей из группы риска с легкой и средней формой COVID-19.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что России не стоит дожидаться признания отечественных вакцин на Западе и следует первыми разрешить иностранные препараты от коронавируса.