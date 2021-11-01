Суд в Гааге приобщил к делу MH17 расчеты «Алмаз-Антея» по месту запуска ракеты

Окружной суд в Гааге приобщил к делу расчет российского концерна «Алмаз-Антей» касательно возможного места запуска ракеты, которой, как предполагается, был сбит рейс MH17. Об этом заявила в ходе слушаний судья Хелейн Керстенс-Фокенс, сообщает ТАСС.

По ее словам, ранее судебный следователь опросил специалистов «Алмаз-Антея», Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии в Бельгии по отдельности и вместе. Заключения, которые они предоставили, были добавлены в досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

«Что касается повреждений, «Алмаз-Антей» в своем докладе указывает, что количество отверстий в обломках в 3-5 раз меньше, чем можно ожидать, если бы ракета шла по встречной траектории. <...> Это дает основания эксперту «Алмаз-Антея» говорить о том, что сценарий запуска ракеты из-под Снежного не может быть подтвержден», — сказала судья, добавив, что Boeing потерпел крушение в результате выпущенной по самолету ракеты ЗРК «Бук», то эта траектория этой ракеты могла идти лишь на пересекающемся курсе.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Ранее судья Хендрик Стинхейс заявил, что вердикты по делу малайзийского Boeing могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.