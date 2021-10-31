Генсек ООН Гутерриш разочарован итогами саммита G20

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший саммит G20 не оправдал его ожиданий в плане борьбы с изменением климата. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он оценил подтверждение лидеров стран Группы двадцати приверженности к поиску глобальных решений, но посчитал это недостаточным. «Я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли», — написал генсек ООН.

Гутерриш сообщил, что на климатическом саммите ООН в Глазго нужно подтвердить заявление стран об ограничении роста глобального потепления на уровне 1,5°С, а также реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей.

Ранее лидеры стран G20 призвали принять все возможные меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°С. Они отметили, что воздействие изменения климата при 1,5°С намного меньше, чем при 2°С, поэтому необходимо принять немедленные меры, чтобы удержать 1,5°С в пределах доступного.