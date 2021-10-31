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Психотерапевт Стори рассказала о распространенных методах манипуляции

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Depositphotos

Психотерапевт Анна Стори рассказала, что манипуляцией считается попытка незаметно заставить человека делать то, что он, руководствуясь логикой, делать бы не стал. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, человек всегда находится в одном из Эго-состояний — Родителя, Взрослого или Ребенка. Основной целью манипулятора является ввести собеседника в состояние Родителя или Ребенка.

По словам Стори, чтобы зацепить состояние Ребенка манипулятор прибегнет к необоснованным обвинениям и нападкам, а чтобы привести человека к состоянию Родителя он, будет «давить на жалость», чтобы получить от него желаемое.

«Например, если вдруг рано с утра ваш начальник сообщит, что вчерашний отчет, который вы сделали, можно выбросить в мусорное ведро и вообще неизвестно, что вы делаете на работе, вы будете инстинктивно защищаться и сделаете все, чтобы загладить свою «вину». К примеру, согласитесь поработать в выходные дни или откажителсь от бонуса», — подчеркнула психотерапевт.

Она утверждает, что в этом случае необходимо «сознательно перейти в состояние Взрослого и объективно оценить ситуацию».

Ранее психотерапевт Мирослав Ясин рассказал, что беспричинное желание крутить в руках телефон, бесконечно листать что-то в смартфоне или проверять соцсети являются признаком зависимости от гаджета.

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