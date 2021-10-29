В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров с автомобилем

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил принять закон, который освобождает пенсионеров с автомобилем с мощностью двигателя до 150 л.с от уплаты налогов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию письма.

Сухарев напомнил, что сейчас в России нет единой льготы для пенсионеров с личным транспортом, в связи с чем возникают ситуации, когда граждане из двух соседних областей имеют совершенно разные расходы на автомобиль. По его мнению, граждане пенсионного возраста нуждаются в автомобиле из-за отсутствия общественного транспорта во многих небольших населенных пунктах.

«В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с.», — говорится в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Ранее юрист Иван Соловьев напомнил, что до 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год. И уже в октябре автомобилисты начали получать письма от своих территориальных налоговых органов с его расчетом.