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В Венгрии семейная пара несколько лет держала людей в рабстве

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Depositphotos

В Венгрии мужчина и его супруга были задержаны полицией округа Фейер в связи с подозрением на незаконное лишение свободы и использование рабского труда, пишет 168 Óra.

Как минимум два года несколько мужчин работали на семью бесплатно. Каким образом их удалось взять в рабство, не уточняется. Пострадавших отправляли на принудительные работы: им приходилось содержать в чистоте более десятка лошадей, кормить домашних животных, выполнять другую работу по дому лишь за скудную еду. Им никогда не платили за их работу и даже не давали новую одежду.

Большинство из «рабов» жили в сгоревшей части дома без крыши и отопления, еще один — в неотапливаемом микроавтобусе, стоявшем на улице. Мылись они во дворе. Работали мужчины по 14–16 часов в день, их еда состояла в основном из хлеба, иногда с добавлением масла или печеночного паштета. Еды было мало, поэтому все бывшие в рабстве мужчины были сильно истощены.

Подозреваемые также забрали у пострадавших мобильные телефоны и документы, а также жестоко обращались с ними — у лишенных свободы мужчин были повреждены или выбиты зубы и сломаны носы. Эксплуататоры регулярно угрожали своим жертвам и избивали их.

Ранее стало известно, что жительница Уфы вернулась на родину из Туркмении после 30 лет в рабстве.

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