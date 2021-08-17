На 60-м году жизни скончался главный конструктор Ил-76 и Ил-78

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер. Ему было 59 лет, заявили ТАСС в пресс-службе «Ил».

«Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа на 60-м году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина», — уточнили представители компании.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Юрасова. В настоящий момент причина смерти главного конструктора не называется.

Дату и время похорон объявят позднее.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он поступил на работу в ПАО «Ил». Там он проработал свыше 34 лет и прошел трудовой путь от техника до главного конструктора.

С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил России. Также под руководством Юрасова созданы и сданы в эксплуатацию модификации лайнеров Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД и других.

Ранее скончался старейший сотрудник фирмы «Туполев», авиаконструктор Александр Шенгардт. Он принимал участие в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, а также боевых стратегических самолетов Ту-16, Ту-95, Ту-22.