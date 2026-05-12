Семейная налоговая выплата в 2026 году: кому положена, сколько составит и как подать заявление

Что такое семейная налоговая выплата
Новая мера поддержки действует с 2026 года и положена только работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. Речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но с рядом условий и отдельной процедурой получения, рассказала «Газете.Ru» адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова. Ежегодная семейная выплата регулируется федеральным законом №179-ФЗ от 13.07.2024 г.
По факту, льгота позволяет снизить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 6%.
На первый взгляд, мера напоминает налоговые вычеты, но это принципиально другой инструмент, пояснила эксперт.
Это не привычные налоговые вычеты по НДФЛ, которые оформляются через декларацию и налоговый орган. Здесь действует иной алгоритм и другой орган, принимающий решение, и это принципиально меняет действия заявителя. Если в классической модели налогоплательщик «возвращает свое», то в этом случае он доказывает право на социальную выплату через соответствие установленным критериям.
По данным Минтруда РФ, около 119 млрд рублей планируют направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году.
Кому положен налоговый кешбэк
Для получения выплаты семья должна одновременно соответствовать нескольким критериям.
* Двое или более детей. Это могут быть как родные, так и усыновленные, либо находящиеся под опекой дети. Возрастной ценз — до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок обучается по очной форме в вузе, колледже или техникуме.
* Родители и дети должны быть гражданами России, постоянно проживать на ее территории и являться налоговыми резидентами РФ.
* Хотя бы один из родителей должен получать доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% — это, как правило, заработная плата по трудовому договору, часть доходов индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения, авторские вознаграждения и гонорары. Самозанятые и ИП на «упрощенке» без параллельной уплаты НДФЛ права на выплату не имеют.
* Отсутствие долгов по алиментам у потенциального получателя.
* Главное условие — уровень дохода. Среднедушевой доход семьи, по словам Екатерины Худовой, не должен превышать полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания. При расчете учитываются почти все официальные поступления: зарплаты, премии, пенсии, пособия, алименты, доходы от аренды и продажи имущества. Не включаются в расчет материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и некоторые другие социальные выплаты.
Имущественный ценз также имеет значение. Основанием для отказа в выплате может стать наличие в собственности семьи нескольких жилых объектов с превышением нормы площади на человека, нескольких домов или садовых строений, двух и более гаражей, слишком большого по площади земельного участка, нескольких автомобилей или одного дорогостоящего.
«Фактически государство оценивает не только доход, но и общую модель потребления и владения активами. Поскольку решение принимает Социальный фонд, а не налоговый орган, подход к проверке будет не формальным, а оценочным. Это означает, что любые неточности в данных или неполная информация могут привести к отказу»,
— подчеркнула Екатерина Худова.
Возьмем семью из четырех человек, проживающую в Иркутске. Оба родителя работают, воспитывают двух детей. Прожиточный минимум в регионе (за исключением северных районов) составляет 20075 рублей. Глава семьи зарабатывает 50 тысяч рублей, а его супруга — 45 тысяч рублей. Дополнительных денежных поступлений у них нет. Общий доход семьи 95 тысяч рублей, а среднедушевой составляет 23050 — это меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе (30112,5 рубля). Семья может претендовать на льготу.
• Годовой доход мужа: 50 000 × 12 = 600 000 рублей.
• 7% от этой суммы: 600 000 × 0,07 = 42 000 рублей.
• Годовой доход жены: 45 000 × 12 = 540 000 рублей.
• 7% от этой суммы: 540 000 × 0,07 = 37 800 рублей.
Общая сумма возврата НДФЛ, которую семья получит, — 79800 рублей. Деньги придут каждому родителю отдельно на его банковский счет.
Как получить семейную налоговую выплату
Алгоритм получения выплаты отличается от привычных налоговых процедур. Для этого нужно:
1. Подать заявление. Это можно сделать тремя способами: онлайн через «Госуслуги», лично в отделении СФР или через МФЦ в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.
2. Представить документы и сведения, подтверждающие право на выплату: паспорт, СНИЛС, реквизиты счета для зачисления, свидетельства о рождении детей. Для совершеннолетних студентов — справку об очном обучении. Часть сведений Соцфонд запросит самостоятельно по каналам межведомственного взаимодействия.
3. Если потребуются дополнительные документы, у заявителя будет до 10 рабочих дней на их представление. После этого СФР выносит решение — назначить выплату или отказать.
4. Получить уведомление о назначении выплаты или об отказе в ней.
Кому могут отказать в выплате
В выплате могут отказать, если:
* среднедушевой доход семьи превышает 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе;
* у заявителя есть задолженность по алиментам;
* в заявлении обнаружены недостоверные или неполные данные;
* не представлены необходимые документы в установленный срок;
* имущество семьи превышает установленные лимиты;
* отсутствует доход, с которого исчислен НДФЛ;
* заявитель лишен родительских прав или признан недееспособным;
* нарушен срок обращения — подача после 1 октября.