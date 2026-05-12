Семейная налоговая выплата в 2026 году: кому положена, сколько составит и как подать заявление

С 1 июня 2026 года начнется прием заявлений на семейную налоговую выплату: какие документы нужны

С 1 июня 2026 года Отделения Социального фонда России (СФР) начнут прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта программа, которую также называют налоговым кешбэком, позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). «Газета.Ru» рассказывает, что такое семейная налоговая выплата, кому она положена и как ее получить.

Что такое семейная налоговая выплата

Новая мера поддержки действует с 2026 года и положена только работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. Речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но с рядом условий и отдельной процедурой получения, рассказала «Газете.Ru» адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова. Ежегодная семейная выплата регулируется федеральным законом №179-ФЗ от 13.07.2024 г.

Около 7% годового дохода возвращают каждому из работающих родителей из 13% уплаченного ими НДФЛ за предыдущий год

По факту, льгота позволяет снизить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 6%.

На первый взгляд, мера напоминает налоговые вычеты, но это принципиально другой инструмент, пояснила эксперт.

Это не привычные налоговые вычеты по НДФЛ, которые оформляются через декларацию и налоговый орган. Здесь действует иной алгоритм и другой орган, принимающий решение, и это принципиально меняет действия заявителя. Если в классической модели налогоплательщик «возвращает свое», то в этом случае он доказывает право на социальную выплату через соответствие установленным критериям. Екатерина Худова адвокат, советник ФПА РФ, председатель Союза молодых адвокатов России

Кстати По данным Минтруда РФ, около 119 млрд рублей планируют направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году.

Кому положен налоговый кешбэк

Для получения выплаты семья должна одновременно соответствовать нескольким критериям.

* Двое или более детей. Это могут быть как родные, так и усыновленные, либо находящиеся под опекой дети. Возрастной ценз — до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок обучается по очной форме в вузе, колледже или техникуме.

* Родители и дети должны быть гражданами России, постоянно проживать на ее территории и являться налоговыми резидентами РФ.

* Хотя бы один из родителей должен получать доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% — это, как правило, заработная плата по трудовому договору, часть доходов индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения, авторские вознаграждения и гонорары. Самозанятые и ИП на «упрощенке» без параллельной уплаты НДФЛ права на выплату не имеют.

* Отсутствие долгов по алиментам у потенциального получателя.

* Главное условие — уровень дохода. Среднедушевой доход семьи, по словам Екатерины Худовой, не должен превышать полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания. При расчете учитываются почти все официальные поступления: зарплаты, премии, пенсии, пособия, алименты, доходы от аренды и продажи имущества. Не включаются в расчет материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и некоторые другие социальные выплаты.

Имущественный ценз также имеет значение. Основанием для отказа в выплате может стать наличие в собственности семьи нескольких жилых объектов с превышением нормы площади на человека, нескольких домов или садовых строений, двух и более гаражей, слишком большого по площади земельного участка, нескольких автомобилей или одного дорогостоящего.

«Фактически государство оценивает не только доход, но и общую модель потребления и владения активами. Поскольку решение принимает Социальный фонд, а не налоговый орган, подход к проверке будет не формальным, а оценочным. Это означает, что любые неточности в данных или неполная информация могут привести к отказу»,

— подчеркнула Екатерина Худова.

Пример расчета семейной налоговой выплаты Возьмем семью из четырех человек, проживающую в Иркутске. Оба родителя работают, воспитывают двух детей. Прожиточный минимум в регионе (за исключением северных районов) составляет 20075 рублей. Глава семьи зарабатывает 50 тысяч рублей, а его супруга — 45 тысяч рублей. Дополнительных денежных поступлений у них нет. Общий доход семьи 95 тысяч рублей, а среднедушевой составляет 23050 — это меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе (30112,5 рубля). Семья может претендовать на льготу. • Годовой доход мужа: 50 000 × 12 = 600 000 рублей.

• 7% от этой суммы: 600 000 × 0,07 = 42 000 рублей. • Годовой доход жены: 45 000 × 12 = 540 000 рублей.

• 7% от этой суммы: 540 000 × 0,07 = 37 800 рублей. Общая сумма возврата НДФЛ, которую семья получит, — 79800 рублей. Деньги придут каждому родителю отдельно на его банковский счет.

Как получить семейную налоговую выплату

Алгоритм получения выплаты отличается от привычных налоговых процедур. Для этого нужно:

1. Подать заявление. Это можно сделать тремя способами: онлайн через «Госуслуги», лично в отделении СФР или через МФЦ в период с 1 июня по 1 октября 2026 года .

2. Представить документы и сведения, подтверждающие право на выплату: паспорт, СНИЛС, реквизиты счета для зачисления, свидетельства о рождении детей. Для совершеннолетних студентов — справку об очном обучении. Часть сведений Соцфонд запросит самостоятельно по каналам межведомственного взаимодействия.

3. Если потребуются дополнительные документы, у заявителя будет до 10 рабочих дней на их представление. После этого СФР выносит решение — назначить выплату или отказать.

4. Получить уведомление о назначении выплаты или об отказе в ней.

Кому могут отказать в выплате

В выплате могут отказать, если:

* среднедушевой доход семьи превышает 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе;

* у заявителя есть задолженность по алиментам;

* в заявлении обнаружены недостоверные или неполные данные;

* не представлены необходимые документы в установленный срок;

* имущество семьи превышает установленные лимиты;

* отсутствует доход, с которого исчислен НДФЛ;

* заявитель лишен родительских прав или признан недееспособным;

* нарушен срок обращения — подача после 1 октября.