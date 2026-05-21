Льготы и выплаты участникам СВО и их семьям: какие меры поддержки положены в 2026 году

Пенсии, компенсация расходов на ЖКХ, образовательные и другие льготы для участников СВО и их семей

Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки для участников СВО и их семей. Отныне военнослужащие — участники специальной военной операции и их близкие родственники могут пользоваться полным спектром льгот вне зависимости от региона проживания. Какие меры поддержки и выплаты действуют для участников СВО и их семей в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Что входит в базовые меры поддержки участников СВО и кто ими может пользоваться

Президент РФ Владимир Путин 15 мая 2026 года подписал указ №327, направленный на обеспечение равной поддержки участников СВО и членов их семей во всех регионах РФ. Документ устанавливает базовые льготы для четырех категорий граждан:

* участников специальной военной операции;

* лиц, отражающих вооруженное вторжение на территорию РФ;

* лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов обеих республик начиная с 11 мая 2014 г.;

* членов семей всех перечисленных выше категорий граждан, в том числе погибших или умерших в связи с выполнением задач.

Также в указе определен круг людей, которые относятся к членам семей участников СВО:

* супруга (супруг);

* несовершеннолетние дети, в том числе те, кто появился на свет уже после смерти отца;

* дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

* дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

* родители, проживающие совместно с участником СВО или боевых действий;

* лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества (КСВО), автор федерального проекта «Правомобиль», член Общественной палаты РФ Александр Терновцов, признание детей участников СВО, которые появились на свет уже после гибели отца, членами семьи и включение их в льготную категорию — очень важный пункт для сотен семей и маленькая победа КСВО.

По словам эксперта, все эти годы семьи, в которых дети участников СВО появились на свет уже после гибели отцов, не могли реализовать свое право на выплаты. Теперь эта ситуация изменится.

«Впервые проблема была озвучена президенту России Владимиру Путину руководителем КСВО Юлией Белеховой в декабре 2025 года в ходе заседания Совета по правам человека. Тогда Владимир Владимирович эмоционально отреагировал на несправедливость. Он дал четко понять, что такие дети должны быть включены в состав семьи. Дети, рожденные после подвига своих отцов, должны быть защищены государством», — пояснил Александр Терновцов.

Кто может находиться на иждивении • братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет;

• дедушка, бабушка независимо от возраста и трудоспособности,

• родители, если они достигли возраста 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины) или имеют инвалидность.

Базовые меры поддержки участников СВО и их семей в 2026 году

Еще недавно разные регионы РФ назначали льготы для участников СВО и их семей по своему усмотрению. После выхода указа президента №327 базовые льготы будут предоставляться участникам СВО и членам их семей, вне зависимости от региона проживания.

Базовые меры поддержки для участников СВО в 2026 году включают следующие направления:

Культура и спорт

Вводятся единые льготы при посещении культурных и спортивных учреждений, выставок. Также участники СВО и члены их семей смогут на особых условиях посещать просветительские, физкультурные и спортивные мероприятия.

Газификация

Унифицируются субсидии на приобретение газового оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков для технологического присоединения к газораспределительным сетям. Субсидия составит не менее 100 тыс. рублей. Предельная планка выплаты — фактические затраты по газификации на одно домовладение.

Образование и трудоустройство

Отныне региональные власти обязаны содействовать:

* приоритетному трудоустройству участников СВО,

* их профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования,

* старту предпринимательской деятельности. Эта мера поддержки распространяется на бойцов, которые уже завершили контракт или уволены с военной службы.

* все аналогичные меры поддержки предоставляются безработным членам семей участников СВО.

По словам Александра Терновцова, образовательные льготы для участников СВО и членов их семей сегодня являются одними из наиболее значимых.

Эксперт напомнил, что к образовательным льготам относится отдельная квота при поступлении в вузы для участников СВО и их детей, предусмотренная статьей 71 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, для уже обучающихся ветеранов СВО и их детей предусмотрена возможность перевода с платного обучения на бюджетные места при их наличии в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 28.08.2023 № 822. Также действует механизм первоочередного зачисления в колледжи и техникумы, а с 1 января 2026 года участники СВО получили право и на второе бесплатное среднее профессиональное образование по другой специальности, что закреплено в пункте 4.2 статьи 68 федерального закона №273.

В 2025 году мы проводили мониторинг эффективности этих мер поддержки, и он показал высокую востребованность образовательных льгот среди семей участников СВО. Одновременно можно отметить и положительную практику самих образовательных организаций: многие вузы не ограничились только федеральными гарантиями, а ввели дополнительные меры поддержки. В частности, отдельные образовательные организации установили существенные скидки — от 50 до 70 процентов — для студентов, уже обучающихся на коммерческой основе, а часть вузов полностью освободила детей участников СВО от оплаты обучения. Александр Терновцов руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества

Для детей участников СВО действуют:

* отдельная квота в вузы — не менее 10% бюджетных мест,

* в ряде случаев — зачисление без вступительных испытаний.

«Очень правильным считаю и введение периода заморозки срока действия результатов ЕГЭ на период службы. Это дает возможность вернуться к учебе после достаточно тяжелого периода», — подчеркнул Александр Терновцов.

Социальная и юридическая помощь

Указ предписывает в приоритетном порядке оказывать социальную помощь участникам СВО и членам их семей. Кроме того, защитники Отечества получают право на бесплатную юридическую помощь.

Также участники СВО и их семьи имеют право на социальное обслуживание на дому в приоритетном порядке.

Лечение и оздоровление

Согласно указу, участники СВО и их семьи получают право на внеочередную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение. Психологическая и психолого-психотерапевтическая помощь также оказывается бесплатно.

Забота о детях

Дети участников СВО дошкольного и школьного возраста зачисляются в детсады и школы без очереди, в том числе при переводе из одной организации в другую. Они имеют право посещать ближайшие к дому учебные учреждения.

Кроме того:

* Семьи имеют право на компенсацию оплаты за детский сад. С них также снимается плата за группы продленного дня для детей.

* Дополнительные общеобразовательные программы в школах для детей участников СВО также бесплатны.

* Бесплатное питание в школах, колледжах и техникумах.

* Право на льготные путевки в лагеря и санатории.

Особенно важно развивать именно системные меры поддержки, которые позволяют семье сохранить финансовую устойчивость, чувствовать защищенность и понимать свое будущее. Именно такие меры имеют наибольшую ценность, потому что они не просто помогают пережить сложный период, а создают основу для нормальной, стабильной жизни ветерана или семьи погибшего участника СВО. Александр Терновцов руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества

Разовая, единовременная выплата важна как мера оперативной помощи, но долгосрочный эффект дают именно те гарантии, которые позволяют человеку лечиться, работать, содержать семью, воспитывать детей и строить планы на будущее, уверен эксперт.

«Анализируя обращения, поступающие в правовую службу Комитета семей и воинов Отечества, мы видим, что значимыми направлениями по количеству обращений сейчас являются образование, пенсионное обеспечение, получение жилья, нотариат, исполнительное производство, получение земельных участков и реабилитация военнослужащих», — подчеркнул Александр Терновцов.

Другие льготы для участников СВО

Трудовые льготы

Александр Терновцов напоминает о трудовых льготах, которые уже закреплены законом.

«Статьей 351.7 Трудового кодекса предусмотрено сохранение рабочего места за участником СВО на период службы. Трудовой договор не прекращается, а приостанавливается. Период участия учитывается в пенсионных правах на льготных условиях. Это позволяет военнослужащим думать не только о сегодняшнем дне, но и чувствовать почву под ногами в будущем», — рассказал руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества.

Для членов семьи участников СВО также предусмотрены трудовые гарантии. В частности, действуют:

* запрет на увольнение вдовы или вдовца погибшего ветерана боевых действий по инициативе работодателя в течение года;

* преимущественное право сохранить рабочее место при сокращении;

* ограничения на командировки, ночные смены и сверхурочную работу для второго родителя.

Пенсионные льготы

В рамках пенсионного обеспечения Александр Терновцов особо отмечает ежемесячную компенсационную выплату отдельным категориям военнослужащих, которым приостановлена выплата пенсии за выслугу лет в связи с прохождением военной службы по контракту. Размер такой выплаты составляет 100% пенсии за выслугу лет, определенной на день приостановления ее выплаты.

«Кроме того, необходимо указать на дополнительные гарантии по учету стажа. Период пребывания в добровольческом формировании включается в страховой стаж, а участие в СВО учитывается в льготном порядке: один год участия засчитывается как два года стажа. Если трудовой договор был приостановлен в связи с заключением контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, этот период включается в общий и непрерывный трудовой стаж», — пояснил Александр Терновцов.

Земельные участки

Отдельного внимания заслуживает мера социальной поддержки, связанная с предоставлением земельных участков участникам СВО и членам их семей.

«Такая мера реализуется в соответствии с региональным законодательством. Субъектам РФ рекомендовано предоставлять земельный участок, а в ряде регионов вместо участка предусмотрена единовременная денежная выплата. Поэтому конкретные основания, круг получателей и порядок предоставления данной льготы определяются нормативными актами соответствующего субъекта Российской Федерации», — пояснил Александр Терновцов.

Кредитные обязательства

Законодательно введены основания для приостановления судебного и исполнительного производства в связи с участием военнослужащего в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ или добровольческих формирований. Действует запрет на арест денежных средств, выплачиваемых участникам СВО. Предусмотрены льготы и для членов семей военнослужащих по кредитным обязательствам и договорам займа.

Недавно Госдума РФ одобрила законопроект, расширяющий круг лиц, у которых может списываться кредитная задолженность. Так, для тех, кто подписал контракт с 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, подлежат прекращению обязательства по просроченным кредитам в совокупном размере до 10 млн рублей.

Важно! Узнать точный перечень льгот, которые доступны участникам СВО в конкретном регионе, можно в отделении СФР по месту жительства или администрации своего населенного пункта.

Выплаты участникам СВО и их семьям

Участники СВО и их семьи могут рассчитывать на ряд выплат и льгот.

Государственная пенсия по потере кормильца составляет:

* родственникам и членам семьи граждан, погибших при исполнении обязанностей в специальной военной операции в период пребывания в добровольческих формированиях — 18 848,24 руб.

* родственникам и членам семьи военнослужащего, пребывавшего в добровольческом формировании, умершего в результате увечья или заболевания, полученных в период специальной военной операции, не связанных с исполнением обязанностей военной службы — 14 136,18 руб.

Государственная социальная пенсия по потере кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, составляет:

* детям, потерявшим одного родителя — 9 424,12 руб. в месяц

* детям, потерявшим обоих родителей — 18 848,32 руб. в месяц

Такие же суммы выплачиваются детям от 18 до 23 лет, если они учатся; старше 18 лет — если они стали инвалидами в детстве.

Важно! Пенсия по потере кормильца (и страховая, и государственная) назначается всем близким и родственникам военнослужащего, которые имеют право на нее. Например, вдове и детям или вдове, детям и родителям, либо вдове, детям, родителям, бабушке и дедушке и т. д.

Ежемесячная денежная компенсация инвалидам вследствие военной травмы и членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего:

* I группа — 25782,85 руб.

* II группа — 12891,4 руб.

* III группа — 5156,57 руб.

Ежемесячная выплата родителям, вдовам и детям ветеранов боевых действий — 2 640,01 руб.

Ежемесячная выплата семьям Героев России — 103 693,16 руб.

Ежемесячное пособие детям военнослужащих — 3 311,15 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка — 19 016,84 руб. Предоставляется матерям и опекунам детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Деньги выплачиваются в течение службы отца по призыву с рождения ребенка до трехлетнего возраста.

Единое пособие: выплата назначается беременным женщинам и семьям с детьми с невысоким уровнем дохода. Сумма определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. При оценке нуждаемости доходы участников СВО не учитываются.

Какие льготы участникам СВО могут появиться в 2026 году

В настоящее время в Государственной думе рассматривается значительное количество законопроектов, направленных не только на введение новых мер социальной поддержки, но и на расширение круга близких родственников погибшего участника СВО, имеющих право на уже действующие социальные гарантии. Это очень важное направление, уверен Александр Терновцов.

«В частности, обсуждается вопрос о предоставлении права на получение страховых выплат и единовременной выплаты совершеннолетним детям погибшего участника СВО. Также стоит отметить, что сейчас прорабатывается запуск программы по предоставлению льготной ипотеки под 2% участникам специальной военной операции. Соответствующее поручение дано президентом РФ, запуск программы, вероятнее всего, произойдет в 2026 году. Это значительная мера, которая создаст устойчивую почву для военнослужащих и членов их семей», — подчеркнул эксперт.

Александр Терновцов считает, что помощь участникам СВО нужно расширять и дальше.

На мой взгляд, акцент следует постепенно смещать с разовых единовременных выплат на долгосрочные меры поддержки, обеспечивающие стабильное будущее ветеранам боевых действий, вдовам и детям погибших военнослужащих. Одним из ключевых направлений также остается социальная адаптация и трудоустройство военнослужащих, получивших инвалидность в ходе СВО. Александр Терновцов руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества

Как отметил собеседник «Газеты.Ru», наибольший эффект дают те решения, которые позволяют человеку вернуться к нормальной жизни: иметь жилье, работать, при необходимости освоить новую профессию, получить образование и не беспокоиться о будущем — своем и своей семьи.

По мнению эксперта, этот положительный опыт нужно внимательно изучить и по возможности распространить на иные льготы и меры поддержки, гарантированные государством.