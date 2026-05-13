Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов одной категории граждан

Госдума приняла закон о списании участникам СВО кредитов до 10 млн рублей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума России одобрила законопроект, касающийся освобождения участников специальной военной операции (СВО) и их супруг от долговых обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Этот закон был представлен группой депутатов из различных фракций.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, для применения данной нормы существуют два условия: контракт на службу в армии должен быть заключен на срок не менее одного года и не ранее 1 мая 2026 года. Кроме того, до этой же даты должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности или быть выдан исполнительный документ.

«Один из ключевых приоритетов в работе депутатов Государственной Думы — поддержка наших защитников, их родных и близких. Принятый сегодня законопроект — еще один шаг в этом направлении», — подчеркнул Игошин.

По словам депутата, подобные меры уже применялись в 2024 году и помогли многим семьям участников специальной военной операции.

Ранее Силуанов заявил, что средства в рамках списания долгов регионам РФ по бюджетным кредитам идут на поддержку семей участников СВО.

 
