Бесплатная земля участникам СВО в 2026 году: кому положена и как получить

Как участникам СВО оформить в собственность земельный участок или получить за него денежную компенсацию

Одна из важнейших форм поддержки участников СВО — получение бесплатного земельного участка. Условия выдачи разнятся в зависимости от региона. В каких случаях бойцы могут рассчитывать на земельный участок от государства, как его оформить и можно ли обменять на единовременную выплату — в материале «Газеты.Ru».

Кто из участников СВО имеет право на землю от государства

Право на бесплатные земельные участки бойцы СВО получили в 2023 году. В распоряжении от 06.06.2023 г. №174-рп президент РФ Владимир Путин рекомендовал регионам принять законодательные акты о бесплатном предоставлении земельных участков некоторым категориям участников специальной военной операции.

Право распространяется на участников СВО из всех регионов России, за исключением городов федерального значения:

* Москвы;

* Санкт-Петербурга;

* Севастополя.

Властям этих городов рекомендовано установить для участников СВО иные меры поддержки. Как правило, это денежные выплаты.

Порядок предоставления земельных участков регулируется законодательными актами, принимаемыми регионами, рассказал «Газете.Ru» руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества (КСВО), автор федерального проекта «Правомобиль», член Общественной палаты РФ Александр Терновцов.

Право на бесплатное получение земельного участка имеют участники СВО:

* удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО;

* зарегистрированные на день завершения участия в СВО по месту жительства в субъекте России, а при отсутствии такой регистрации — по месту пребывания на территории субъекта РФ;

* являющиеся ветеранами боевых действий.

Однако некоторые регионы расширили перечень наград, имея которые участник СВО может получить участок. Например, Вологодская область включила в него дополнительно знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За храбрость», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Жукова, медаль Нестерова. Александр Терновцов руководитель правовой службы КСВО, член Общественной палаты РФ

Кроме того, некоторые регионы предоставляют землю:

* семьям погибших участников СВО,

* бойцам, получившим инвалидность в результате военной травмы,

* другим категориям защитников Отечества на усмотрение региональных властей.

Уточнить категории получателей земельного участка можно в администрации по месту жительства.

Количество соток земли для участников СВО варьируется в зависимости от региона. Чем выше плотность населения на данной территории, тем меньше земельный надел.

от 6 до 15 соток средняя площадь участков, которые выделяют участникам СВО в регионах

Какие документы нужны для получения земельного участка

Перечень документов также зависит от конкретного региона. В большинстве случаев участникам СВО нужно предоставить:

* заявление;

* копию паспорта со сведениями о регистрации по месту жительства в регионе;

* документ, удостоверяющий присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденом РФ;

* удостоверение ветерана боевых действий;

* сведения о наградах.

Семьи погибших участников СВО также предоставляют документы, подтверждающие родство и смерть бойца.

Куда обращаться по поводу бесплатного земельного участка

* В администрацию муниципального образования по месту регистрации.

* В МФЦ по месту регистрации.

* Через портал Госуслуг — этот вариант подачи документов доступен не в каждом регионе.

Как получить выплату взамен земельного участка

Получение выплаты взамен земельного участка напрямую зависит от того, установлена ли такая возможность законодательством региона, где проживает участник СВО.

Выплаты предусмотрены в следующих регионах:

* Республика Крым — 1 млн рублей;

* Московская область — 500 тыс. рублей;

* Санкт-Петербург — 500 тыс. рублей;

* Амурская область — 350 тыс. рублей;

* Челябинская область — 343,2 тыс. рублей;

* Республика Коми — 300 тыс. рублей;

* Брянская область — 300 тыс. рублей;

* Алтайский край — 200 тыс. рублей

и в некоторых других регионах.

За принятие заявлений и решений по ним отвечает соответствующий региональный орган в сфере земельных отношений по месту жительства заявителя. Например, в Воронежской области — министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области. Основания для отказа также устанавливаются региональным законодательством. Александр Терновцов руководитель правовой службы КСВО, член Общественной палаты РФ

Что делать, если отказали в получении земельного участка

В некоторых случаях региональные власти могут отказать участникам СВО в земельном участке.

Среди причин отказа:

* несоответствие заявителя категориям лиц, которым положен земельный участок;

* предоставление неполного пакета документов, необходимых для принятия решения;

* заявителю (заявителям) ранее были предоставлены земельный участок в собственность бесплатно или единовременная денежная выплата по другим основаниям, предусмотренным региональным законодательством (например, как члену многодетной семьи).

При этом юрист правовой службы Комитета семей и воинов Отечества Евгений Смурыгин подчеркнул, что практика может существенно отличаться от региона к региону. Не всегда участникам СВО отказывают в получении участка земли обоснованно. Если вы считаете, что решение принято неверно, обращайтесь в надзорные органы, местное отделение Комитета семей воинов Отечества или Ассоциацию ветеранов СВО вашего муниципалитета.