Пингвины: что это за птицы, почему они не летают и как стали популярными

Во Всемирный день пингвинов рассказываем о внешнем виде, особенностях и повадках обитателей Южного полюса

25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов — праздник, который подчеркивает важность сохранения в природе этих уникальных птиц. Большинству людей пингвины известны как неуклюжие обитатели Южного полюса. Они смешно переваливаются при ходьбе, не умеют летать, зато отлично плавают. «Газета.Ru» рассказывает, чем пингвины похожи на морских животных, как они охотятся и почему живут колониями.

Кто такие пингвины

Пингвины, или пингвиновые — семейство нелетающих морских птиц. Сегодня они остаются единственными современными представителями отряда пингвинообразных. Отсутствие возможности летать компенсируется у них отличными навыками плавания и ныряния.

Ученые Копенгагенского университета считают, что пингвины появились примерно 60 млн лет назад, причем жили они в теплом климате, похожем на южноафриканский. Под влиянием климатических изменений они эволюционировали и получили терморегуляцию и способность к глубоководному погружению.

Откуда взялось название "пингвин"? Есть несколько версий. По одной из них, «пингвин» — сочетание валийского pen (в переводе означает «голова») и gwyn («белый»). Изначально так называли бескрылую гагарку, которая обитала в Северной Атлантике, но вымерла. А когда моряки обнаружили южных птиц, то сочли их схожими с гагаркой и тоже назвали пингвинами. По другой версии, название произошло от латинского слова pinguis, что переводится как «толстый», «полный». Пингвины выглядят упитанными птицами, и именно поэтому получили такое название.

Когда Антарктида сместилась на Южный полюс и окончательно покрылась льдом, многие животные и птицы вымерли. Но пингвинам удалось адаптироваться к жестким условиям. Разумеется, прижиться в холоде удалось не всем: в результате исчезло примерно 40 видов.

Впервые пингвинов описали европейские мореплаватели во время экспедиций в южные широты в XVI веке. Научное изучение птиц началось с развитием исследований полярных территорий в XVIII-XIX веках.

Сегодня насчитывается от 18 до 20 видов пингвинов, все они обитают в Южном полушарии, от побережья Антарктиды до тропических регионов вроде Галапагосских островов.

Самым крупным из них считается императорский пингвин, а самым маленьким — голубой пингвин.

Виды пингвинов • Антарктический пингвин;

• Большой пингвин;

• Большой хохлатый пингвин;

• Великолепный пингвин;

• Галапагосский пингвин;

• Золотоволосый пингвин;

• Императорский пингвин;

• Королевский пингвин;

• Магелланов пингвин;

• Малый пингвин;

• Очковый пингвин;

• Пингвин Адели;

• Пингвин Гумбольдта;

• Пингвин Шлегеля (Маккуори);

• Северный малый пингвин;

• Северный хохлатый пингвин;

• Субантарктический пингвин;

• Толстоклювый пингвин;

• Хохлатый пингвин.

В дикой природе пингвины живут от 10 до 20 лет — на продолжительность жизни влияет подвид и условия окружающей среды. А в неволе, при хорошем уходе, пингвины могут прожить более 25 лет.

Внешний вид пингвинов

Внешне пингвины напоминают гибрид птицы и морского животного. Длина тела у разных видов варьируется от 30 до 120 см — например, императорский пингвин может быть более метра в высоту. Вес колеблется от одного до 40 кг, причем самцы обычно крупнее самок.

Оперение пингвинов считается их главной отличительной чертой: перья короткие, жесткие, тонкие, но густые. В разговоре с «Газетой.Ru» магистр биологии Светлана Колчина отметила, что птицы приспособились к жизни в холодной воде, так как толстый слой подкожного жира является эффективным теплоизолятором. А из-за плотного прилегания перьев друг к другу они способны выживать в воде низкой температуры. Из-за подкожного жира и плотного оперения пингвины кажутся упитанными. Уши закрываются перьями, поэтому туда не затекает вода.

Одна из интересных особенностей пингвина — наличие водоотталкивающего секрета, который выделяется из копчиковой железы. Им пингвины смазывают перья для защиты от намокания. Светлана Колчина магистр биологии, учитель биологии и географии школы №69 Санкт-Петербурга

Крылья пингвинов напоминают ласты. Они сильные и жесткие, так как с их помощью пингвины плавают.

В воде пингвины могут развить скорость до 15 километров в час.

У пингвинов хорошо развита грудная мускулатура, так как на движение крыла затрачивается большая сила из-за сопротивления воды. Их кости похожи на кости млекопитающих — например, дельфинов или тюленей.

На суше пингвины выглядят неуклюже — они переваливаются с лапы на лапу. Но если необходимо ускориться, они скользят на брюхе по льду. Короткие лапы с перепонками расположены на задней части тела для более удобного плавания.

Большинство пингвинов обладают контрастным окрасом: у них белое брюхо и черная спина. Природа наделила их таким окрасом не случайно: при плавании птица сливается с толщей воды и таким образом маскируется.

Голова у пингвина небольшая, клюв вытянут вперед. У некоторых видов есть желтые и оранжевые пятна у шеи и ушей и такого же цвета волоски.

На суше пингвины видят не так хорошо, как под водой — из-за плоской роговицы они страдают близорукостью. Их зрение адаптировано к толще воды и слабому освещению.

Пингвины издают звуки, похожие на крики или гудок трубы. Каждая особь обладает уникальным голосом, благодаря которому птенцы узнают своих родителей.

Где обитают пингвины

Большинство пингвинов обитают в Южном полушарии. Они селятся в прибрежных зонах океанов, на островах и у холодных течений, где достаточно рыбы и планктона для пропитания. Выбирая место жительства, пингвины предпочитают доступ к морю и безопасным участкам земли — для размножения. Так как колонии могут насчитывать тысячи особей, пингвины отдают предпочтение скалистым берегам и платформам льда.

Некоторые виды, например, императорские пингвины, обитают в Антарктике. Но другие их сородичи предпочитают более мягкий климат (там, где температура не опускается сильно ниже нуля). Эксперт заметила, что выжить в суровой среде им помогает отсутствие наземных хищников и конкуренции с другими животными.

Также повлияла географическая изоляция в результате движения материков. Климат и сама эволюция дали возможность этим птицам жить отдельно, в Южном полушарии. Светлана Колчина магистр биологии, учитель биологии и географии школы №69 Санкт-Петербурга

Некоторые виды пингвинов встречаются в Южной Америке, Австралии, Африке и Новой Зеландии. Например, в фильме Netflix «Город пингвинов» идет речь о птицах, которые живут в приморском городке в ЮАР и регулярно выходят к людям.

В фильме «Город пингвинов» говорится об очковых пингвинах. Их выживание было возможно в результате адаптации к условиям — а именно терморегуляции, гнездованию, питанию и так далее. Светлана Колчина магистр биологии, учитель биологии и географии школы №69 Санкт-Петербурга

Кроме того, отдельные популяции обитают на островах в океане. Галапагосский пингвин получил свое название потому, что живет в районе Галапагосских островов на востоке экваториальной части Тихого океана.

Повадки и питание пингвинов

Большую часть времени пингвины проводят в воде, добывая пищу. Там их тело становится быстрым и маневренным благодаря обтекаемой форме и ластам. Причем охотятся они в светлое время суток, так как им необходимо видеть добычу. Во время охоты они погружаются в воду быстро, рывками. В рационе пингвинов — мелкая рыба, криль, кальмары. Пьют пингвины морскую воду, причем излишняя соль выделяется у них с помощью желез, расположенных под глазами.

На сушу пингвины выходят для отдыха и размножения. Устраиваясь на побережье или льду, птицы сооружают простые гнезда из камней.

Некоторые из пингвинов откладывают яйца на поверхность, а кто-то удерживает яйцо на лапах. Сами пингвины предпочитают жить колониями, особенно в период размножения, когда самки наиболее уязвимы. Они сбиваются в группы ради сохранения жизни. Птицы не строят укрытия, поэтому почти всегда находятся на виду у сородичей.

Хотя строгой иерархии у пингвинов нет, они могут конкурировать за определенные места между собой, чтобы обеспечить себе благоприятные условия. У этих птиц есть определенные звуки для опознания своих сородичей — у каждого вида и пингвина он индивидуальный. Светлана Колчина магистр биологии, учитель биологии и географии школы №69 Санкт-Петербурга

Размножение и потомство

Сезон размножения птиц обусловлен доступностью пищи и погодными условиями, поэтому у разных видов он наступает в разное время года. В брачный период самцы пингвинов привлекают внимание самок с помощью голосовых связок: они подают сигналы и демонстрируют характерные движения.

Когда пингвины выбирают себе пару, они могут сохранять верность от одного сезона до нескольких лет. Некоторые особи остаются верны партнеру до конца жизни.

Самый ранний возраст для спаривания — два года. Некоторые виды начинают размножаться спустя три года после рождения, некоторые — через пять лет.

Новоиспеченная семья начинает строить гнездо или выбирать место для кладки, куда самка откладывает одно или два яйца. В зависимости от вида пингвины выбирают, кто будет высиживать яйца. Например, у императорских пингвинов яйца высиживает самец — держит их на задних лапах и прикрывает складкой кожи. Ему необходимо просидеть так от 30 до 60 дней, пока длится инкубация. В этот момент самка уходит в море охотиться, а самец голодает и может сбросить до половины массы тела.

Это говорит о том, что данные птицы социальны. Даже если говорить о групповом выживании, когда они собираются в плотные скопления для защиты от холода — это подтверждает слова об их социальности. Светлана Колчина магистр биологии, учитель биологии и географии школы 69 Санкт-Петербурга

Появившиеся на свет птенцы отличаются густым пухом, более светлым, чем оперение родителей. В первые недели они несамостоятельны и чувствительны: необходимо держать птенцов в тепле и кормить. Родители уходят в море по очереди: пока один согревает детей, другой добывает пропитание и приносит его птенцам. Он отрыгивает переваренную рыбу или криль в горла птенцов.

Чтобы взрослые пингвины могли уходить на охоту на более долгий срок, чуть подросших птенцов объединяют в группы. Так легче сохранить тепло и защититься от хищников. Этот период считается одним из самых опасных в жизни родившихся пингвинят: некоторые из них умирают из-за недостатка пропитания и запасов жира.

Уже через два-четыре месяца после рождения пух у птенцов сменяется на водонепроницаемое оперение. Пока не отрастут перья, малыши не могут плавать. С появлением плотного оперения они учатся у родителей добывать пищу самостоятельно. Подросшие детеныши, как правило, покидают колонию и начинают вести самостоятельную жизнь. В будущем они присоединятся к новой колонии.

Находящиеся в неволе пингвины размножаются реже — в основном, когда чувствуют себя комфортно. Для этого зоопарки создают птицам особые условия содержания: холодные просторные вольеры, свободный доступ к воде, специальный рацион.

Угрозы пингвинам

В океане на пингвинов охотятся косатки, южные морские котики, морские леопарды, тюлени и другие хищники, обитающие в воде. На суше — птицы буревестники, некоторые виды чаек и поморники, которые разоряют гнезда. Чаще всего поморники охотятся за яйцами и птенцами и нападают, когда пингвины вынуждены долго находиться на берегу. Хоть взрослые пингвины пытаются защитить потомство, зачастую колонии терпят потери.

По словам Светланы Колчиной, основная угроза для пингвинов — изменение климата, так как таяние льдов приводит к массовой гибели потомства. Оставшиеся на отколовшейся льдине птенцы замерзают или тонут, а разделенная с ними колония не может никак на это повлиять.

Также из-за изменения климата сдвигаются сроки размножения — гнездиться пингвины начинают раньше, а пищи может не хватить. Под угрозой исчезновения находятся императорские, африканские пингвины и многие другие. Светлана Колчина магистр биологии, учитель биологии и географии школы №69 Санкт-Петербурга

Таяние льдов в Антарктиде влияет на распределение основной кормовой базы птиц, и поэтому привычные места обитания становятся для пингвинов неактуальными. Они вынуждены искать новые места с рыбой и крилем поблизости для комфортного обустройства.

Эксперты Международного союза охраны природы пришли к выводу, что из-за глобального потепления численность императорских пингвинов сократилась на 10%. Их популяция может уменьшиться вдвое к 2080 году, так как обитатели Антарктиды размножаются и выращивают потомство на льдах. Из-за повышения температуры в океане криль уходит на большую глубину и становится менее доступным для птиц.

На запасы пищи негативно влияет промышленное рыболовство. Из-за разливов нефти и засилья пластика океан загрязняется, а птицы оказываются в большой опасности. Нередки случаи, когда пингвины запутываются в мусоре или проглатывают его.

В условиях стресса и неминуемого изменения окружающей среды пингвины заболевают. Наиболее распространенными болезнями считаются аспергиллез грибковая инфекция дыхательных путей, малярия птиц, птичий грипп.

Птенцы могут заразиться инфекциями, провоцирующими потерю оперения. А еще у пингвинов бывают гельминты и клещи.

Жители зоопарков могут болеть грибковыми заболеваниями, поэтому их держат за стеклом в целях безопасности для посетителей.

Сегодня часть видов пингвинов находится под угрозой исчезновения. Природоохранные организации принимают меры по их защите. Территории обитания птиц имеют статус заповедников. В мире запрещена охота на все виды пингвинов. Также вне закона отлов и сбор яиц, хотя браконьеры все равно пытаются нажиться на мясе и оперении этих птиц.

Популярность пингвинов в массовой культуре

В XIX-XX веках пингвинов начали описывать в научно-популярных книгах и показывать в документальных фильмах о полярных экспедициях. С развитием кино и телевидения фильмы о пингвинах стали доступны широкой аудитории.

Создатели фильмов рассказывают о выносливости пингвинов и способности выживать в экстремальных условиях. Большую известность получила картина немецкого режиссера Вернера Херцога «Выжить на краю света», где пингвины показаны настоящими героями. Отрывок из фильма с гордой одинокой птицей, идущей к горе, завирусился в социальных сетях.

Кстати В 2005 году на экраны вышла картина «Птицы 2: Путешествие на край света» Люка Жаке о судьбе императорских пингвинов. Она получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Неуклюжие на вид птицы так пришлись по душе зрителям по всему миру, что многие авторы начали включать их в развлекательный контент — семейные фильмы и сериалы.

Художественные фильмы с пингвинами • «Мой пингвин»;

• «Пингвины мистера Поппера»;

• «Елки 5»;

• «Фарс пингвинов».

Особое место пингвины заняли в анимации. Россияне знают о пингвинах по мультфильму «Пингвиненок» 1983 года, однако настоящим хитом стала анимационная картина «Приключения пингвиненка Лоло», вышедшая на экраны в 1986 году.

Кадр из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло. Фильм первый» (1986) Союзмультфильм

Интересно, что в представлении многих картина является советской сказкой. На самом деле это японско-советский проект, который создавался более семи лет. Продюсер Такео Нисигути, посетивший Советский Союз в 1973 году, был поражен развитием советской анимации и предложил сделать совместный проект. Японцы поставили технику для создания картины и продюсировали мультфильм, а анимировали его в СССР. На выходе создатели назвали трилогию «советским аниме».

События разворачиваются вокруг главного героя, причем первая часть, наивная и забавная, повествует о взрослении Лоло. А третья, самая тяжелая, показывает сцены схватки пингвинов и браконьеров. Трагизма ей добавил саундтрек Масахито Маруямы.

Мультфильм стал популярным не только в СССР и Японии, но и в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Кадр из мультфильма «Мадагаскар» (2005) DreamWorks Animation

Американские и европейские анимационные проекты, посвященные пингвинам, отличаются позитивным сюжетом. Самыми популярными стали мультфильмы «Делай ноги!», «Лови волну!» и франшиза «Мадагаскар». Причем в мультфильмах пингвинов наделяют человеческими чертами: внешне они остаются птицами с неуклюжей походкой и покачиванием при ходьбе, но разговаривают и действуют как люди. Благодаря тренду на хуманизацию очеловечивание животных пингвины стали героями детских видеоигр, мемов и развлекательных комиксов.