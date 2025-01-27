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Семья и Дети

Единое пособие на детей до 17 лет в 2025 году: на сколько выросла выплата и как ее получить

Как рассчитать размер единого пособия на детей семьям с невысоким доходом

Автор: Эксперты: ,
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM
Особая мера поддержки предусмотрена в России для семей с низким доходом — единое пособие на детей до 17 лет. Если родители ребенка зарабатывают недостаточно средств, на помощь им приходит государство. Кто имеет право на эту выплату, каков ее размер и как оценивают эффективность этой меры поддержки эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Что такое единое пособие на детей Размер единого пособия на детей в 2025 году Кому назначают единое пособие на детей до 17 лет Какие виды доходов учитываются при расчете единого пособия Как рассчитать сумму единого пособия Как оформить единое пособие Перспективы развития пособий для семей с детьми

Что такое единое пособие на детей

Единое пособие на детей до 17 лет — это мера государственной поддержки родителей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

До 2023 года в России действовало множество разных выплат для семей с детьми, которые назначались при различных условиях. Самыми первыми были пособия на детей в возрасте до полутора лет, затем эту меру поддержки расширили на детей до трехлетнего возраста. Дополнительная выплата полагалась семьям с дошкольниками, с детьми от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам и неполным семьям.

Большое количество разных пособий приводило к тому, что родители путались в условиях их назначения и часто даже не знали, кому и при каких условиях они положены.

Регулирует эту меру поддержки федеральный закон от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Размер единого пособия на детей в 2025 году

Порядок назначения и выплаты определен постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 (ред. от 28.12.2024) «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».

Размер единого пособия тесно связан с прожиточным минимумом и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе, где живет нуждающаяся семья. Чем ниже уровень доходов родителей ребенка или беременной женщины, тем выше размер пособия.

Пособие могут получать семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины. В 2025 году прожиточный минимум в целом по России составляет:

  • На душу населения: 17 733 руб.
  • Для трудоспособного населения: 19 329 руб.
  • Для детей: 17 201 руб.

Для сравнения: в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составлял 15 453 руб., для трудоспособного населения — 16 844 руб., для детей — 14 989 руб.

При назначении размера пособия для беременных учитывают минимум для трудоспособного населения, а для детей — детский прожиточный минимум.

Размер прожиточного минимума может отличаться в зависимости от региона.

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Кому назначают единое пособие на детей до 17 лет

О правилах назначения Единого пособия и нюансах расчета суммы выплаты «Газете.Ru» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко.

«При назначении пособия учитываются материальное и имущественное положение семьи, а также наличие доходов или объективные причины его отсутствия: например, безработица или уход за ребенком», — пояснил эксперт.

Выплата назначается малообеспеченным семьям при соблюдении нескольких условий:

  • Ежемесячный доход на человека в семье не превышает размер регионального прожиточного минимума.
  • Собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу — соответствует установленным критериям.
  • Заявитель и дети — граждане РФ, постоянно проживающие в России.

В 2025 году появилось дополнительное требование: доход каждого трудоспособного члена семьи в данном расчетном периоде должен составлять не менее четырех МРОТ. Этот критерий ввели для оценки нуждаемости семьи.

Если у кого-то из совершеннолетних членов семьи не было подтвержденного дохода в течение 12 месяцев расчетного периода, нужно обосновать это объективной причиной. Например:

  • беременность,
  • уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе;
  • уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
  • статус многодетной семьи в расчетном периоде;
  • очное обучение до 23 лет без стипендии;
  • служба в армии по призыву и три месяца после демобилизации;
  • уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы и другие условия.

В случае если человек не сможет предъявить объективные обоснования, почему он не работал, в пособии ему откажут. Такие условия оформления выплаты введены для того, чтобы исключить из получателей пособия людей, которые просто не желают трудиться.

В Отделении СФР по г. Москве и Московской области обращают внимание, что такое же правило с 2025 года действует и для самозанятых. Ранее самозанятым, чья деятельность была единственным источником дохода, в отчетном периоде нужно было показать минимальную планку заработка не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, сейчас — четырех.

Какие виды доходов учитываются при расчете единого пособия

При расчете доходов семьи с детьми до 17 лет учитываются следующие виды поступлений:

  • трудовые доходы, выплаты за оказание услуг в рамках гражданско-правового договора, авторские гонорары;
  • доходы предпринимателей, КФХ Крестьянское (фермерское) хозяйство и средства, получаемые за частную практику;
  • пенсии, пособия, компенсации;
  • стипендии;
  • полученные алименты;
  • выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;
  • денежное довольствие военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер;
  • единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
  • компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
  • доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
  • доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;
  • доходы от выигрышей;
  • доходы от продажи и сдачи в аренду имущества в размере налоговой базы;
  • ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
  • доходы, полученные за рубежом.

Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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В Отделении СФР по г. Москве и Московской области обращают внимание, что в 2024 году изменился порядок учета алиментов в доходах семьи при назначении единого пособия:

  • Если родители заключили нотариальное соглашение или имеется устная договоренность, алименты учитываются в том объеме, который указал родитель в заявлении Сумма не должна быть ниже 25% минимального размера оплаты труда на одного ребенка, 35% МРОТ на двух детей, 50% МРОТ на трех и более детей.
  • Если алименты назначены по решению суда, при расчете выплаты будет учитываться фактическое поступление платежей.

Как рассчитать сумму единого пособия

Единое пособие привязано к ежемесячному доходу семьи. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату и в каком объеме, нужно разделить ее суммарный годовой доход на 12 месяцев и на количество членов семьи.

В состав семьи при оценке нуждаемости входят:

  • заявитель, его супруг(а);
  • несовершеннолетние дети заявителя;
  • дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя;
  • дети заявителя до 23 лет, если они учатся на очном отделении (кроме детей, обучающихся только по дополнительным образовательным программам).

Бабушки, дедушки, тети, племянники и другие родственники в состав семьи при оценке нуждаемости не входят.

В качестве примера Петр Щербаченко предлагает рассчитать среднедушевой доход для семьи из пяти человек, которая живет в Новосибирской области. При расчете отталкиваемся от общего дохода за расчетный период в сумме 500 тыс. рублей.

Формула для расчета среднедушевого дохода:

  • Среднедушевой доход = (доход всех членов семьи в расчетном периоде)/(12 месяцев × количество членов семьи).
  • Подставляем в формулу данные: Общий доход в размере 500 тыс. руб., количество членов семьи — пять человек (двое взрослых и трое детей).
  • Расчет: Среднедушевой доход = 500 000 / 12 × 5 = 8333,33 руб.
  • Сравним полученный среднедушевой доход (8333,33 руб.) с величиной прожиточного минимума на душу ребенка в Новосибирской области, который с 1 января 2025 года составляет 16 857 руб.
  • Поскольку 8333,33 руб. меньше прожиточного минимума в Новосибирской области (16 857 рублей — на ребенка), семья имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка.

Как узнать, на какой размер пособия имеешь право:

  • 50% — базовый размер выплаты;
  • 75% — выплачивают в том случае, если при назначении базового размера пособия среднедушевой доход семьи все равно остается меньше прожиточного минимума;
  • 100% — выплачивают в том случае, если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи все равно остается меньше прожиточного минимума.

Как оформить единое пособие

Для оформления выплаты:

  • Подготовьте документы: паспорта родителей и свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке или его расторжении, СНИЛС всех членов семьи, а также реквизиты банковского счета или карты МИР.
  • Заполните заявление на портале Госуслуг, в Социальном фонде России по месту жительства или в МФЦ.
  • СФР самостоятельно запросит необходимые документы из соответствующих органов и организаций.
  • В некоторых жизненных ситуациях, когда сведения о семье не отражаются в государственных информационных системах, понадобится предоставить необходимые документы.
  • В течение 10 рабочих дней будет вынесено решение о назначении пособия.

Перспективы развития пособий для семей с детьми

Единое пособие для семей с детьми и беременных женщин — мера очень важная и хорошая, но при этом она требует доработки, считает президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, мама восьмерых детей Марина Кондратович.

«При всех своих плюсах единое пособие принесло и ряд минусов, вызвав шквал разводов, незарегистрированных браков и моду на матерей-одиночек», — подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» Марина Кондратович.

Эксперт обращает внимание на то, что многие семьи, которые действительно нуждаются в этих пособиях, зачастую не имеют возможности их получать. Одна из главных причин: оценка недвижимости, которая есть у семьи.

«Зачастую старенькие родители, чтобы облегчить детям хлопоты с оформлением наследства в будущем, стараются записать на них свою недвижимость, еще живя в ней. А в результате государство видит, что у семьи большое имущество, считает ее зажиточной и способной себя обеспечить. При этом есть семьи похитрее, которые действуют «по серой схеме», где супруги разводятся друг с другом, чтобы не считать доходы мужа, либо мать рожает детей и не записывает в графе отца. Вот эти семьи совершенно спокойно получают эти пособия», — рассказала Марина Кондратович.

Эксперт отмечает, что знакома с ситуациями, когда в семье отец хорошо зарабатывал, приносил большой доход, а потом его сократили, уволили или по состоянию здоровья он ушел сам. Далеко не всегда ему удается быстро найти работу, зачастую приходится идти на должность с гораздо меньшим заработком.
«Как вы думаете, государство поддержит эту семью? На первый взгляд кажется, что «да». Однако на самом деле этой семье нужно прожить почти год без средств к существованию, чтобы при подсчете доходов за предыдущий год государство не увидело больших сумм», — говорит Марина Кондратович.

Отладить несовершенства в механизме назначения единого пособия, по мнению эксперта, поможет точечный, индивидуальный подход. Если семья оказалась в тяжелом положении и нуждается в помощи, получать ее она должна сразу, а не через год. Прекращать поддержку нужно, как только семья выходит из кризиса.

Кроме того, Марина Кондратович предлагает принять особые меры поддержки при рождении третьих и последующих детей в семье.

«Считаю, что многодетные семьи нужно поддерживать без всякого критерия нуждаемости. Потому что если у нас и есть в стране ничтожный процент богатых многодетных семей, поверьте мне, вряд ли они станут собирать справки для получения пособия. При этом обычные многодетные семьи зачастую оказываются «за бортом» при назначении выплаты», — резюмировала Кондратович.

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