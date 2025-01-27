Единое пособие на детей до 17 лет в 2025 году: на сколько выросла выплата и как ее получить

Особая мера поддержки предусмотрена в России для семей с низким доходом — единое пособие на детей до 17 лет. Если родители ребенка зарабатывают недостаточно средств, на помощь им приходит государство. Кто имеет право на эту выплату, каков ее размер и как оценивают эффективность этой меры поддержки эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Что такое единое пособие на детей

Единое пособие на детей до 17 лет — это мера государственной поддержки родителей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

До 2023 года в России действовало множество разных выплат для семей с детьми, которые назначались при различных условиях. Самыми первыми были пособия на детей в возрасте до полутора лет, затем эту меру поддержки расширили на детей до трехлетнего возраста. Дополнительная выплата полагалась семьям с дошкольниками, с детьми от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам и неполным семьям.

Большое количество разных пособий приводило к тому, что родители путались в условиях их назначения и часто даже не знали, кому и при каких условиях они положены.

Важно Чтобы максимально упростить процесс поддержки семей с детьми с низкими доходами, сделать его удобным и более эффективным, в 2023 году ввели единое пособие для семей с детьми и беременным женщинам. Оно объединило в себе все предыдущие выплаты.

Регулирует эту меру поддержки федеральный закон от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Размер единого пособия на детей в 2025 году

Порядок назначения и выплаты определен постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 (ред. от 28.12.2024) «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».

Размер единого пособия тесно связан с прожиточным минимумом и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе, где живет нуждающаяся семья. Чем ниже уровень доходов родителей ребенка или беременной женщины, тем выше размер пособия.

Пособие могут получать семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины. В 2025 году прожиточный минимум в целом по России составляет:

На душу населения: 17 733 руб.



Для трудоспособного населения: 19 329 руб.



Для детей: 17 201 руб.

Для сравнения: в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составлял 15 453 руб., для трудоспособного населения — 16 844 руб., для детей — 14 989 руб.

При назначении размера пособия для беременных учитывают минимум для трудоспособного населения, а для детей — детский прожиточный минимум.

Размер прожиточного минимума может отличаться в зависимости от региона.

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Кому назначают единое пособие на детей до 17 лет

О правилах назначения Единого пособия и нюансах расчета суммы выплаты «Газете.Ru» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко.

«При назначении пособия учитываются материальное и имущественное положение семьи, а также наличие доходов или объективные причины его отсутствия: например, безработица или уход за ребенком», — пояснил эксперт.

Выплата назначается малообеспеченным семьям при соблюдении нескольких условий:

Ежемесячный доход на человека в семье не превышает размер регионального прожиточного минимума.



Собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу — соответствует установленным критериям.



Заявитель и дети — граждане РФ, постоянно проживающие в России.

В 2025 году появилось дополнительное требование: доход каждого трудоспособного члена семьи в данном расчетном периоде должен составлять не менее четырех МРОТ. Этот критерий ввели для оценки нуждаемости семьи.

Если у кого-то из совершеннолетних членов семьи не было подтвержденного дохода в течение 12 месяцев расчетного периода, нужно обосновать это объективной причиной. Например:

беременность,



уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе;



уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;



статус многодетной семьи в расчетном периоде;



очное обучение до 23 лет без стипендии;



служба в армии по призыву и три месяца после демобилизации;



уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы и другие условия.

В случае если человек не сможет предъявить объективные обоснования, почему он не работал, в пособии ему откажут. Такие условия оформления выплаты введены для того, чтобы исключить из получателей пособия людей, которые просто не желают трудиться.

В Отделении СФР по г. Москве и Московской области обращают внимание, что такое же правило с 2025 года действует и для самозанятых. Ранее самозанятым, чья деятельность была единственным источником дохода, в отчетном периоде нужно было показать минимальную планку заработка не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, сейчас — четырех.

Какие виды доходов учитываются при расчете единого пособия

При расчете доходов семьи с детьми до 17 лет учитываются следующие виды поступлений:

трудовые доходы, выплаты за оказание услуг в рамках гражданско-правового договора, авторские гонорары;



доходы предпринимателей, КФХ Крестьянское (фермерское) хозяйство и средства, получаемые за частную практику;



и средства, получаемые за частную практику; пенсии, пособия, компенсации;



стипендии;



полученные алименты;



выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;



денежное довольствие военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер;



единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;



компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;



доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;



доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;



доходы от выигрышей;



доходы от продажи и сдачи в аренду имущества в размере налоговой базы;



ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;



доходы, полученные за рубежом.

Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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В Отделении СФР по г. Москве и Московской области обращают внимание, что в 2024 году изменился порядок учета алиментов в доходах семьи при назначении единого пособия:

Если родители заключили нотариальное соглашение или имеется устная договоренность, алименты учитываются в том объеме, который указал родитель в заявлении Сумма не должна быть ниже 25% минимального размера оплаты труда на одного ребенка, 35% МРОТ на двух детей, 50% МРОТ на трех и более детей .



. Если алименты назначены по решению суда, при расчете выплаты будет учитываться фактическое поступление платежей.

Как рассчитать сумму единого пособия

Единое пособие привязано к ежемесячному доходу семьи. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату и в каком объеме, нужно разделить ее суммарный годовой доход на 12 месяцев и на количество членов семьи.

В состав семьи при оценке нуждаемости входят:

заявитель, его супруг(а);



несовершеннолетние дети заявителя;



дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя;



дети заявителя до 23 лет, если они учатся на очном отделении (кроме детей, обучающихся только по дополнительным образовательным программам).

Бабушки, дедушки, тети, племянники и другие родственники в состав семьи при оценке нуждаемости не входят.

В качестве примера Петр Щербаченко предлагает рассчитать среднедушевой доход для семьи из пяти человек, которая живет в Новосибирской области. При расчете отталкиваемся от общего дохода за расчетный период в сумме 500 тыс. рублей.

Формула для расчета среднедушевого дохода:

Среднедушевой доход = (доход всех членов семьи в расчетном периоде)/(12 месяцев × количество членов семьи).



Подставляем в формулу данные: Общий доход в размере 500 тыс. руб., количество членов семьи — пять человек (двое взрослых и трое детей).



Расчет: Среднедушевой доход = 500 000 / 12 × 5 = 8333,33 руб.



Сравним полученный среднедушевой доход (8333,33 руб.) с величиной прожиточного минимума на душу ребенка в Новосибирской области, который с 1 января 2025 года составляет 16 857 руб.



Поскольку 8333,33 руб. меньше прожиточного минимума в Новосибирской области (16 857 рублей — на ребенка), семья имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка.

Как узнать, на какой размер пособия имеешь право:

50% — базовый размер выплаты;



75% — выплачивают в том случае, если при назначении базового размера пособия среднедушевой доход семьи все равно остается меньше прожиточного минимума;



100% — выплачивают в том случае, если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи все равно остается меньше прожиточного минимума.

Как оформить единое пособие

Для оформления выплаты:

Подготовьте документы: паспорта родителей и свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке или его расторжении, СНИЛС всех членов семьи, а также реквизиты банковского счета или карты МИР.



Заполните заявление на портале Госуслуг, в Социальном фонде России по месту жительства или в МФЦ.



СФР самостоятельно запросит необходимые документы из соответствующих органов и организаций.



В некоторых жизненных ситуациях, когда сведения о семье не отражаются в государственных информационных системах, понадобится предоставить необходимые документы.



В течение 10 рабочих дней будет вынесено решение о назначении пособия.

Перспективы развития пособий для семей с детьми

Единое пособие для семей с детьми и беременных женщин — мера очень важная и хорошая, но при этом она требует доработки, считает президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, мама восьмерых детей Марина Кондратович.

«При всех своих плюсах единое пособие принесло и ряд минусов, вызвав шквал разводов, незарегистрированных браков и моду на матерей-одиночек», — подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» Марина Кондратович.

Эксперт обращает внимание на то, что многие семьи, которые действительно нуждаются в этих пособиях, зачастую не имеют возможности их получать. Одна из главных причин: оценка недвижимости, которая есть у семьи.

«Зачастую старенькие родители, чтобы облегчить детям хлопоты с оформлением наследства в будущем, стараются записать на них свою недвижимость, еще живя в ней. А в результате государство видит, что у семьи большое имущество, считает ее зажиточной и способной себя обеспечить. При этом есть семьи похитрее, которые действуют «по серой схеме», где супруги разводятся друг с другом, чтобы не считать доходы мужа , либо мать рожает детей и не записывает в графе отца. Вот эти семьи совершенно спокойно получают эти пособия», — рассказала Марина Кондратович.

Эксперт отмечает, что знакома с ситуациями, когда в семье отец хорошо зарабатывал, приносил большой доход, а потом его сократили, уволили или по состоянию здоровья он ушел сам. Далеко не всегда ему удается быстро найти работу, зачастую приходится идти на должность с гораздо меньшим заработком.

«Как вы думаете, государство поддержит эту семью? На первый взгляд кажется, что «да». Однако на самом деле этой семье нужно прожить почти год без средств к существованию, чтобы при подсчете доходов за предыдущий год государство не увидело больших сумм », — говорит Марина Кондратович.

Получается люди, для которых это пособие было разработано, иногда не имеют возможности им пользоваться. А вот семьи не совсем добросовестные с огромным удовольствием получают эти деньги. Марина Кондратович президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями

Отладить несовершенства в механизме назначения единого пособия, по мнению эксперта, поможет точечный, индивидуальный подход. Если семья оказалась в тяжелом положении и нуждается в помощи, получать ее она должна сразу, а не через год. Прекращать поддержку нужно, как только семья выходит из кризиса.

Кроме того, Марина Кондратович предлагает принять особые меры поддержки при рождении третьих и последующих детей в семье.

«Считаю, что многодетные семьи нужно поддерживать без всякого критерия нуждаемости. Потому что если у нас и есть в стране ничтожный процент богатых многодетных семей, поверьте мне, вряд ли они станут собирать справки для получения пособия. При этом обычные многодетные семьи зачастую оказываются «за бортом» при назначении выплаты», — резюмировала Кондратович.