Пули для генсека: Брежнева пытались застрелить в Кремле. ОНЛАЙН

В ночь на 21 января Ильин, как обычно, заступил на дежурство в воинской части Ломоносова. В 07:20 утра его командир отлучается на завтрак, что дает неожиданный доступ к ключам от оружейной комнаты. Ильин понимает: «Это шанс!» Через 25 минут, украв два пистолета Макарова и четыре обоймы, он покидает воинскую часть – другими словами, дезертирует, и это уже серьезное преступление. Командир части, чтобы не получить нагоняй, долго не отваживается доложить о ЧП – и это развязывает Ильину руки. Он направляется в Ленинград, в «Пулково», откуда в 10:40 вылетает в Москву по заранее купленному билету. Удивительно, но ему удается пронести оружие на борт! Офицерская шинель, пусть и не сезонная, все равно усыпляюще действует на сотрудников аэропорта, а металлических рамок еще не существовало. По прилету Ильин останавливается у дяди в районе ВДНХ. Родственнику он говорит: приехал, мол, посмотреть на космонавтов. Тот верит, хоть и сотрудник милиции в прошлом.