Пули для генсека: Брежнева пытались застрелить в Кремле. ОНЛАЙН

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Ильин крадет у своего дяди милицейскую осенне-весеннюю шинель с сержантскими погонами и фуражку. Его путь лежит в Кремль. Едет на метро.
В ночь на 21 января Ильин, как обычно, заступил на дежурство в воинской части Ломоносова. В 07:20 утра его командир отлучается на завтрак, что дает неожиданный доступ к ключам от оружейной комнаты. Ильин понимает: «Это шанс!» Через 25 минут, украв два пистолета Макарова и четыре обоймы, он покидает воинскую часть – другими словами, дезертирует, и это уже серьезное преступление. Командир части, чтобы не получить нагоняй, долго не отваживается доложить о ЧП – и это развязывает Ильину руки. Он направляется в Ленинград, в «Пулково», откуда в 10:40 вылетает в Москву по заранее купленному билету. Удивительно, но ему удается пронести оружие на борт! Офицерская шинель, пусть и не сезонная, все равно усыпляюще действует на сотрудников аэропорта, а металлических рамок еще не существовало. По прилету Ильин останавливается у дяди в районе ВДНХ. Родственнику он говорит: приехал, мол, посмотреть на космонавтов. Тот верит, хоть и сотрудник милиции в прошлом.
Советская история знала немало случаев убийств самых высокопоставленных лиц – достаточно вспомнить, как застрелили председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого в 1918 году и первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова в 1934-м. Да и на Ленина неоднократно покушались. Население вполне справедливо могло быть обижено на подавляющее большинство руководителей партии и государства. Вот только Брежнев, пожалуй, был самым миролюбивым и «демократичным» из всех лидеров доперестроечного СССР.
1960-е – время бесконечных триумфов Советского Союза в космосе. 16 января 1969 года космические корабли «Союз-4» (Владимир Шаталов) и «Союз-5» (экипаж – Борис Волынов, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов) провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли. Это был колоссальный успех: в очередной раз удалось щелкнуть по носу самой Америке! Естественно, принимали героев на самом высшем уровне – это был отличный пиар и для самой коммунистической системы.
Ильин родился в семье хронических алкоголиков, был помещен в Дом малютки, а затем усыновлен. В возрасте 14 лет он узнал, что является не родным ребенком. Известие нанесло подростку психологическую травму. Пришлось смириться. Способности у него были самые средние. Школу он не окончил, но поступил в Ленинградской топографический техникум, после чего был призван на службу в звании младшего лейтенанта.
22 января 1969 года случилось немыслимое: на жизнь «дорогого и любимого» Леонида Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС, было совершено покушение с применением огнестрельного оружия. Нападавшим оказался 21-летний армейский офицер Виктор Ильин из Ленинграда. «Газета.Ru» вспоминает в историческом онлайне, как спустя 45 лет после смерти Владимира Ленина Советский Союз едва не лишился еще одного «царствующего» Ильича.