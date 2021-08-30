Кто убил митрополита Филиппа. Версий несколько

Президент России отметил, что существует несколько версий гибели митрополита Филиппа в 1569 году. О церкви, в которой Малюта Скуратов задушил священнослужителя, упомянул на встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как отметил Владимир Путин, «это только одна из версий». Впрочем, именно так традиционно описывается убийство Филиппа в отечественной историографии. Подробнее о конфликте опального митрополита с царем Иваном Грозным — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин указал на наличие разных версий гибели митрополита Филиппа в 1569 году. Речь об этой исторической теме зашла на встрече действующего главы государства с губернатором Тверской области Игорем Руденей, передает ТАСС в понедельник, 30 августа.

Глава региона рассказал об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесенного в советские годы древнего Отроч монастыря. «Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа», — сказал Руденя.

«Это только одна из версий», — заметил в ответ Путин.

Согласно версии, которую привел Руденя, Малюта Скуратов убил смещенного митрополита Московского и всея Руси Филиппа, который в 1568 году попал в опалу Ивана Грозного за разоблачение злодеяний царя. Это произошло в 1569 году, когда самодержец, проезжая через Тверь, просил у Филиппа благословения, а тот ему отказал. Как утверждается в исторических источниках, Малюта Скуратов задушил священнослужителя подушкой. Сторонники канонизации Ивана Грозного пытаются доказать необоснованность этой теории.

Кто такой Малюта Скуратов

Настоящее имя этого политического деятеля, одного из руководителей опричнины, помощника Ивана Грозного – Григорий Скуратов-Бельский. Принято считать, что прозвище «Малюта» он получил за малый рост или, возможно, за характерную присказку: «Молю тя…». Впоследствии прозвище сделалось в народе нарицательным названием палача и злодея.

Имя Григория Бельского впервые упоминается в разрядных книгах в 1567 году — в походе на Ливонию он занимает должность «головы» в опричном войске. Вопреки распространенному мнению, Малюта Скуратов не стоял у истоков опричнины. Его возвышение началось позже, когда опричное войско начало действовать, «ограждая личную безопасность царя» и «истребляя крамолу, гнездившуюся в Русской земле, преимущественно в боярской среде». Вскоре Скуратов, будучи чуждым боярскому сословию и земской иерархии, выдвинулся в число самых приближенных к Ивану Грозному опричников.

В 1569 году именно Малюта Бельский возглавил опричное сыскное ведомство — «высшую полицию по делам государственной измены», которой до того не было в государственном устройстве. В его обязанности входила организация тотальной слежки за неблагонадежными и выслушивание «изветчиков». Главным средством дознания опричных следователей была пытка. Казни следовали одна за другой.

О митрополите Филиппе

Митрополит Филипп II родился 11 февраля 1507 года в Москве. Епископ Русской церкви, митрополит Московский и всея Руси с 1566 по 1568 годы, известный обличением злодейств опричников Ивана Грозного.

Филипп активно выступал против опричного террора. Сначала он пытался остановить беззакония в беседах наедине с царем, просил за опальных, но Иван Грозный стал избегать встреч с митрополитом. Первое открытое столкновение митрополита с царем датировано 22 марта 1568 года – это произошло в Успенском соборе Кремля, когда самодержец вместе с опричниками пришел на богослужение в черных ризах и высоких монашеских шапках, а после литургии подошел к Филиппу за благословением.

Митрополит сделал вид, что не замечает царя, и только после просьбы бояр благословить Ивана Грозного обратился к нему с обличительной речью. «В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю царя православного; не узнаю и в делах царства… О, государь! Мы здесь приносим жертвы Богу, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Отколе солнце сияет на небе, не видано, не слыхано, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно!

В самых неверных, языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям — а в России нет их!

Достояние и жизнь граждан не имеют защиты. Везде грабежи, везде убийства и совершаются именем царским!» — сказал он.

Из-за несогласия с политикой царя и открытого выступления против опричнины митрополит вскоре попал в опалу. Решением церковного собора он был лишен сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь.

Как погиб Филипп

Во время новгородского похода в 1569 году царь направил Малюту Скуратова в монастырь к митрополиту — попросить благословения на поход. Вот как описываются последовавшие события на портале pravoslavie.ru: «Малюта с лицемерным смирением подошел к святителю и просил благословения царю.

«Не кощунствуй, — сказал ему святой Филипп, — а делай то, зачем пришел».

Малюта бросился на святителя и задушил его. Тотчас же вырыли могилу и опустили в нее священномученика на глазах Малюты (23 декабря 1569 года)».

Выйдя из кельи, Малюта отправился к настоятелю и стал обвинять его в том, что по недосмотру в келье Филиппа было так жарко, что тот умер от угара. Историки предполагают, что на убийство опального митрополита имелось тайное указание царя. Основным источником этой версии выступает житие, написанное в конце XVI века, а также несколько летописных упоминаний позднего происхождения и ряд воспоминаний современников.

Версия убийства Филиппа Малютой Скуратовым является традиционной в историографии. Ее поддерживают большинство отечественных историков и историографов XIX века таких, как Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров, и современных — например, Р.Г. Скрынников, а также богословов, таких как митрополит Макарий, А.В. Карташев и дошедшие исторические свидетельства современников, таких как И. Таубе и Э. Крузе.

В свою очередь историк Георгий Федотов, несмотря на свою предубежденность против царя, так говорил о Филиппе: «Святому исповеднику выпало испить всю чашу горечи: быть осужденным не произволом тирана, а собором русской церкви и оклеветанным своими духовными детьми». Кроме того, сторонники канонизации Ивана Грозного отмечают, что источники, «свидетельствующие» об убийстве митрополита по приказу самодержца, «составлены во враждебном царю окружении и много лет спустя после описываемых событий». Они призывают к непредвзятому и серьезному научному исследованию. По их мнению, необходимо провести анализ мощей Филиппа на содержание яда.

В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.