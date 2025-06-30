За пять дней до кончины Талызина призналась в тайном страхе

Актриса Талызина перед кончиной призналась, что боится возраста

Народная артистка России Валентина Талызина призналась в тайном страхе за пять дней до кончины. Последнее интервью 90-летняя звезда дала на съемках программы «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Талызиной, она боится своего возраста.

«Плохо. Боюсь», — сказала Талызина в ответ на соответствующий вопрос Леры Кудрявцевой.

При этом, добавила актриса, она ни о чем не жалеет и принимает все как данность.

«Что жалеть? Жизнь прошла так, как прошла», — заключила артистка.

Валентины Талызиной не стало 21 июня на 91-м году жизни. В последние годы она боролась с раком поджелудочной железы. Прощание с актрисой прошло 24 июня.

Также в финальном интервью Валентина Талызина пожалела народную артистку РСФСР Аллу Пугачеву, уехавшую из России. В том же интервью она критически отозвалась о Барбаре Брыльской.

Подробнее о том, какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни, — в материале «Газеты.Ru».