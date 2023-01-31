Подвиг «Молодой гвардии». Как подростки противостояли нацистам в годы Великой Отечественной войны

В январе 1943 года в Краснодоне (сегодня Сорокино, Луганская народная республика) фашисты расправились с членами подпольной организации «Молодая гвардия». Большинству из них было по 17-18 лет, а самому младшему едва исполнилось 14. Что сегодня известно о подвигах героев-подпольщиков – в материале «Газеты.Ru».

Фашисты захватили Краснодон летом 1942 года, сразу после этого в городе начали стихийно складываться молодежные подпольные группы. В конце сентября они смогли объединиться в организацию, которой дали название «Молодая гвардия».

Молодежное подполье просуществовало в Краснодоне всего четыре месяца, но за это время членам организации удалось нанести фашистам серьезный урон и довести их до бешенства.

Кто вступил в «Молодую гвардию»

Многие молодогвардейцы до войны были одноклассниками и учились в местной школе №4. Они организовали штаб подпольщиков: сначала в него вошли начштаба Иван Земнухов, Василий Левашов, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин, предложивший название организации. Чуть позже членами штаба стали также Ульяна Громова, Олег Кошевой и Любовь Шевцова. Роль комиссара молодогвардейцев досталась Виктору Третьякевичу, а командиром организации стал 22-летний лейтенант Иван Туркенич, оказавшийся в Краснодоне после бегства из немецкого плена.

Всего в операциях «Молодой гвардии» участвовали сорок семь юношей и двадцать четыре девушки, всего 71 человек. В организацию входили русские, украинцы, евреи, белорусы, армяне, азербайджанец и молдаванин.

Деятельностью подростков управляли члены взрослого подполья. В Краснодоне действовала партийная группа во главе с Филиппом Лютиковым, который в мирное время возглавлял родительский комитет школы №4.

Чего добилась «Молодая гвардия»

За четыре месяца своего существования члены «Молодой гвардии» успели выпустить и распространить более пяти тысяч антифашистских листовок, которые описывали реальное положение дел на фронте. Молодые люди призывали земляков бороться с фашистскими оккупантами, вместе со взрослыми подпольщиками устраивали диверсии в электромеханических мастерских города.

В ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, молодогвардейцы водрузили восемь красных флагов на самых высоких зданиях в Краснодоне и прилегающих к нему поселках.

Юные подпольщики старались помешать угону людей на принудительные работы в Германию. В листовках они предостерегали людей от попадания «в вечное рабство» и призывали скрываться от оккупантов.

Чтобы организовать поставки рабочей силы в Германию, фашисты сначала регистрировали людей на специальной бирже труда, которую в народе прозвали «черной биржей». К тем, кто подлежал вывозу, приходили домой или арестовывали прямо на улице.

Третьего декабря, в День Конституции СССР, члены «Молодой гвардии» сожгли «черную биржу». Чтобы отвлечь внимание, для немецких офицеров устроили концерт, трое подростков проникли в здание и подожгли его с помощью горючей смеси. Большая часть записей сгорела, что спасло от угона на принудительные работы несколько тысяч человек.

Молодогвардейцы неоднократно устраивали засады на дорогах и громили немецкие автомашины. В декабре им удалось выпустить на свободу несколько десятков пленных красноармейцев. Кроме того, подростки регулярно обрывали фашистам телефонную и телеграфную связь, выводили из строя мельницы и технику, устраивали аварии на заводах.

К началу декабря 1942 года молодогвардейцам удалось собрать целый арсенал: 15 автоматов, 80 винтовок, 10 пистолетов, около 15 тысяч патронов к этому оружию, а также 300 гранат и 65 килограммов взрывчатки. Они готовились к вооруженному восстанию, но осуществить его не успели.

Разгром

Немцы вышли на след юных подпольщиков в январе 1943 года. Существует несколько версий, объясняющих причины разгрома. По одной, в рядах организации обнаружился предатель, по другой – проговорился случайный свидетель, который видел, как накануне молодогвардейцы напали на автомобиль нацистов.

Аресты членов «Молодой гвардии» начались в первые дни января. Сначала фашисты схватили Виктора Третьякевича, связного Евгения Мошкова и попытавшегося их вызволить Ивана Земнухова. Следующим стал Анатолий Попов. Далее начались массовые аресты.

Немцы, которые, скорее всего, уже осознавали близость отступления, отыгрались сразу за все: молодогвардейцы подверглись чудовищным пыткам.

Издевательства продолжались долго и беспощадно. Многие подростки умерли прямо на допросе. Оставшихся в живых расстреливали и сбрасывали вместе с трупами в 58-метровый шурф краснодонской шахты №5. Сверху фашисты сбросили несколько шахтерских тележек и гранат. Так что спустя несколько недель детей пришлось доставать оттуда буквально по кускам.

Советские танки и пехота вошли в город 14 февраля 1943 года. Из шахты удалось извлечь тела 49 молодогвардейцев и 22 членов подпольной партийной организации.

Избежать ареста и казни удалось лишь 13 молодогвардейцам: большинство из них по тем или иным причинам покинули Краснодон еще до января, например Степан Сафонов смог перейти линию фронта и вступил в ряды Красной армии. Некоторые смогли выбраться из города уже после начала арестов. Только 10 участникам организации удалось пережить Великую Отечественную войну.

Вечная память героям

Погибших молодогвардейцев похоронили с воинскими почестями 1 марта 1943 года – в самом центре Краснодона, в братской могиле на территории парка имени Комсомола. Проститься с героями пришли сотни человек, в том числе выжившие молодогвардейцы.

Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой посмертно были присвоены звания Героя Советского Союза. В 1990 году его удостоился Иван Туркенич. Множество участников были награждены медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и орденом Отечественной войны I степени, шестеро — орденом Красной Звезды, трое — орденом Красного Знамени.

Воспоминания родителей и очевидцев сохранил для потомков историк Анатолий Гордеев в монографии «Подвиг во имя жизни». Писатель Александр Фадеев опубликовал в 1946 году роман «Молодая гвардия», воссоздав события тех дней и сохранив имена большинства действующих лиц.

Позже появилась документальная повесть участника Великой Отечественной войны Кима Костенко «Это было в Краснодоне», биография Олега Кошевого «Повесть о сыне», написанная его матерью. История «Молодой гвардии» легла в основу множества художественных и документальных фильмов, спектаклей. Именами погибших молодогвардейцев были названы десятки советских улиц.

Долгие годы считалось, что причиной разгрома «Молодой гвардии» стало предательство одного из лидеров – Виктора Третьякевича. В период арестов, чтобы деморализовать подпольщиков, фашисты пустили слух, что под пытками он якобы выдал фамилии своих друзей. Только весной 1959 года комиссия Ворошиловградского обкома КПСС совместно с работниками областного управления КГБ изучила все материалы о гибели членов «Молодой гвардии», установила непричастность Виктора Третьякевича к провалу организации и признала его видную роль в создании и руководстве «Молодой гвардии».

22 сентября 2022 года вышел указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Виктору Третьякевичу звания Героя Российской Федерации.