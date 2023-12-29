Бессменная ведущая «Аншлага». Регине Дубовицкой — 80

Регина Дубовицкая родилась 30 декабря 1943 года в Шадринске Курганской области в семье профессора-филолога Игоря Дубовицкого и учительницы биологии Нины Жамкочян.

Начальную школу окончила в Кишиневе, затем семья перебралась в Кострому. После школы поступила на заочное отделение Пятигорского института иностранных языков на специальность «Учитель немецкого языка».

Еще будучи студенткой, вышла замуж за физика Юрия Айвазяна, с которым познакомилась в поезде. «Увидела Юру и практически сразу поняла, что это именно то, что мне нужно. В браке с ним я счастливая женщина», — вспоминала Дубовицкая.

Ее карьера началась в конце 1960-х с должности младшего редактора по письмам в отделе сатиры и юмора передачи «С добрым утром!» на Всесоюзном радио. За годы работы Дубовицкая познакомилась со многими юмористами, а в 1987-м создала передачу «Аншлаг». Стала бессменной ведущей и руководителем программы. В передаче выступали Геннадий Ветров, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов, Клара Новикова, Юрий Гальцев, Ян Арлазоров и многие другие.

В 2020-м Дубовицкая представила новую программу — «Аншлаг-2020».

«Даже если бы мне предложили миллион долларов в обмен на уход с работы, ни за что бы не согласилась. Для меня «Аншлаг» как для рыбака рыбалка. Важен сам процесс, а не рыбку поймать. От этого я просто тащусь, да и, наверное, многие, кто давно работает, понимают: телевидение — это наркотик», — призналась артистка.