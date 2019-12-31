«Берегите Россию»: как Ельцин ушел в отставку

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года. Напомнив, что новый год станет началом нового тысячелетия, Ельцин заявил, что в последний раз обращается к нации в качестве президента:

«Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня в последний день уходящего века я ухожу в отставку».

Как заявил сам Ельцин, его уход — свидетельство того, что он не собирается «держаться за власть любыми путями».

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«Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы — те, кто стоит у власти уже многие годы, — мы должны уйти», — сказал Ельцин.

В обращении он также заявил, что до выборов исполняющим обязанности главы государства станет премьер-министр России Владимир Путин.

Обращение Ельцина стало сенсацией для миллионов россиян. При этом популярность президента в обществе к тому моменту была уже невысокой. Некогда энергичный реформатор, российский лидер к 1999 году был человеком пожилого возраста — ему было 68 лет. К тому же тремя годами ранее он перенес сложную операцию на сердце. Причем произошло это вскоре после выборов 1996 года, когда действующий президент во втором туре, с трудом опередил лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

О готовящемся обращении Ельцина знал лишь узкий круг лиц, а снимавшие обращение телевизионщики не были посвящены в планы президента.

Прощальное заявление было записано им позже — после традиционного, которое снималось в «Останкино». Президент пошел на хитрость, сказав, что ему не понравилось предыдущее, и он хочет переписать его. В недавнем интервью Владимиру Познеру бывший глава администрации Ельцина Валентин Юмашев рассказывал, что съемочная группа приехала в Кремль для записи нового обращения в 7 часов утра 31 декабря.

«Люди, которые присутствовали на записи, реально заплакали. Они с Борисом Николаевичем были много лет», — рассказывал Юмашев.

Что же касается тогдашнего премьер-министра Путина, то Ельцин позже писал в книге мемуаров, что посвятил его в свои планы еще 14 декабря: «Я говорю Путину о том, что решил уйти 31 декабря. Рассказываю, как хочу выстроить это утро, как события будут следовать друг за другом…» — писал Ельцин в книге воспоминаний «Президентский марафон».

Как вспоминал позже в беседе с «Газетой.Ru» ныне покойный мэр Москвы Юрий Лужков, он «догадывался», что досрочная отставка президента может произойти: «Понятно, что он уже был неспособен к управлению. Березовскому (Борис Березовский — в то время близкий к Кремлю олигарх. — «Газета.Ru») нужно было найти кого-то, кем было бы легко управлять. И он катастрофически ошибся».

В свою очередь, бывший глава администрации президента Сергей Филатов рассказывал «Газете.Ru», что у него «стоял ком в горле». Филатов вспоминал, что, когда «шли на выборы в 1996 году, никто не предполагал, что так повернется дело и что у Бориса Николаевича настолько ухудшится здоровье»:

«Хотя уже после операции [на сердце] было видно, что состояние его здоровья становится хуже. Мы общались потом, встречались, я знаю, он переживал очень, что реформы стали сворачиваться, и эти переживания, конечно, тоже здоровья ему не добавляли».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признавался, что из своих источников знал, что подобное обращение готовилось, но включив телевизор был удивлен, что Ельцин в своем обращении принес извинения.

Президент действительно заявил, что хочет «попросить прощения» у россиян:

«Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, — оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил: казалось, одним рывком — и все одолеем», — заявил тогда Ельцин.

Стоит отметить, что речь президента часто вспоминают по фразе-мему: «Я устал, я ухожу», однако этих слов в ней на самом деле не было.

Новости об уходе Ельцина транслировали все мировые телеканалы, которые и стали основным источником информации об отставке как для россиян, так и для иностранцев. «Смотрел телевизор, и вдруг по нему показали выступление Бориса Николаевича [Ельцина]. Транслировали его в переводе на немецкий, который я понимал, и в то же время был слышен оригинал выступления на русском. От этого «двуязычия» возникало какое-то фантастическое ощущение. И было чувство, что заканчивается одна эпоха, а начинается другая, — делился своими воспоминаниями с «Газетой.Ru» сенатор Олег Морозов, в то время один из лидеров левоцентристской партии «Отечество — вся Россия».

Новость об отставке российского президента на следующий день 1 января появилась на первых полосах ведущих изданий, которые также красочно описывали сцену отъезда президента России из Кремля: «Легкий снегопад осыпал шпили и купола Кремля, когда Ельцин вышел на улицу в 2 часа дня в меховой шапке и пальто. Он пожал руку Путину, забрался в свой лимузин «Мерседес» и покинул крепость, откуда он правил Россией почти десятилетие. Его подчиненные на ступенях махали ему на прощание».

Телевизионная трансляция запечатлела для истории также и слова Ельцина перед тем, как он сел в машину: «Берегите Россию!»

После отставки первый президент жил частной жизнью, сознательно не комментируя шагов избранного президента Путина. Сам Ельцин признавался, что ему доставляет удовольствие чтение книг, общение с близкими и супругой, а также с друзьями и бывшими коллегами.