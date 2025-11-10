11 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 11 ноября
- День экономиста
В списке российских профессиональных праздников День экономиста появился недавно — в 2015 году. Он был учрежден по предложению Вольного экономического общества общественной организации, объединяющей ученых-экономистов и специалистов в области управления и финансов приказом министерства экономического развития.
В 2025 году День экономиста отпразднуют с особым размахом: в честь 260-летия Вольного экономического общества России в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественное собрание и съезд. Выдающимся экономистам, общественным и государственным деятелям будут вручены памятные награды.
- День работника восстановительного поезда
11 ноября поздравления принимают профессионалы, способные справиться с любыми происшествиями и неполадками на железной дороге. Работники восстановительных поездов в круглосуточном режиме решают задачи по бесперебойности движения и ликвидации последствий аварий. Именно они первыми приходят на помощь в случае схода вагонов с рельсов и поломки поездов.
Праздник приурочен к знаковой дате: 11 ноября 1936 года нарком путей сообщения Лазарь Каганович издал приказ №168Ц «О перестройке работы восстановительных поездов». По традиции в этот день на железной дороге чествуют лучших работников подразделения.
- День военного пенсионера
В последние годы стал популярным неофициальный праздник всех, кто посвятил свою жизнь службе Родине. В День военного пенсионера поздравления принимают военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, вышедшие на заслуженный отдых. В честь праздника проходят встречи бывших сослуживцев, мероприятия с участием ветеранов и молодежи. Дата напоминает о важности социальной поддержки военных пенсионеров и о связи разных поколений защитников Отечества.
- Международный день энергосбережения
Праздник учрежден в Казахстане в 2008 году во время энергетического форума и вскоре получил статус международного. Его задача — привлечь внимание к важности рационального использования энергоресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.
В России в этот день проходят образовательные и деловые мероприятия. Так, в Москве экоцентры департамента природопользования и охраны окружающей среды с 11 по 16 ноября проведут занятия, посвященные экопривычкам, экономии света и другим подобным темам.
- Всемирный день шопинга
Популярный праздник возник в 2009 году в Китае по инициативе интернет-площадки Alibaba Group. Первоначально он был приурочен ко Дню холостяка, который отмечается 11 ноября. Однако вскоре звучное название и яркую дату «11.11» подхватили маркетологи в разных странах. Сегодня большинство магазинов и торговых площадок предлагают покупателям скидки. Однако в погоне за выгодой важно помнить: чем ярче реклама, тем выше шанс совершить ненужную покупку. Прежде чем приобрести товар, выдержите паузу, чтобы решить, точно ли вам нужна эта вещь.
- День офтальмолога
В календаре несколько праздников посвящены врачам-офтальмологам, занимающимся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний глаз. Один из них отмечают 11 ноября. Хотя эта дата не имеет официального статуса, День офтальмолога — возможность поблагодарить специалистов за их труд, а также напомнить пациентам о важности своевременной проверки органов зрения и профилактике глазных заболеваний.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 ноября в других странах
День холостяка — Китай. Праздник пользуется в Поднебесной большой популярностью. Знаковая дата «11.11» подчеркивает четырехкратное одиночество. Ведь цифра «1» в китайской традиции символизирует одинокого человека. В этот день друзья собираются за ужином, чтобы обсудить свою холостяцкую долю и утешиться чем-нибудь вкусным.
День шоколадных палочек — Япония, Южная Корея. В этот день принято угощать друг друга печеньем в шоколаде в виде палочек, которые также символизируют «11.11». Дата чем-то напоминает День святого Валентина, но с гастрономическим уклоном.
Начало карнавального сезона — Германия. 11 ноября ровно в 11:11 в Германии стартует сезон карнавалов. Он продлится несколько месяцев и закончится в Пепельную среду — за 40 дней до Пасхи. Корни праздника уходят в Средневековье. Хотя главные события приходятся на январь-февраль, начало карнавального сезона — тоже яркий праздник с театрализованными представлениями.
Религиозные праздники 11 ноября
- День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни
Анастасия Римляныня, или Анастасия Римская, — святая, жившая в III веке. Рано осиротев, Анастасия воспитывалась в женской христианской общине недалеко от Рима. В этой обители она решила посвятить себя Богу и приняла иночество. Девушка смело исповедовала христианскую веру, невзирая на гонения императора Декия. А еще она отличалась редкой красотой. Многие знатные римляне сватались к ней, но все получили отказ.
По доносу язычников Анастасию схватили и подвергли ужасным пыткам. Но мучители не смогли добиться от нее отречения от веры. Тогда палачи обезглавили святую.
- День памяти преподобного Авраамия Затворника
Преподобный Авраамий Ростовский — святой Русской церкви, живший в ХI веке. Он проповедовал христианство, когда в Ростове еще царствовало язычество. По легенде, однажды Авраамию явился апостол Иоанн Богослов и передал чудесный жезл, увенчанный крестом. С жезлом Авраамий отправился к капищу язычников и уничтожил идола Велеса. А на этом месте он заложил Богоявленскую обитель. Святой скончался в глубокой старости и был погребен в основанном им монастыре. Несколько столетий спустя с его жезлом Иоанн Грозный отправился покорять Казанское ханство и одержал победу.
Народные праздники и приметы 11 ноября
- Аврамий Овчар и Анастасия Овечница
Этот народный праздник посвящен святым Анастасии Римляныне и Аврамию Ростовскому. На Руси считалось, что святая Анастасия оберегает овец, а святой Аврамий — заботится об овчарах. В этот день пастухи отмечали свой праздник. Женщины угощали их пирогами.
А еще в это время стартовала осенняя стрижка овец. Хозяйки садились за прялки и усердно трудились, создавая мотки теплых ниток, из которых затем делали теплые вещи на зиму. В этот день было принято класть в карманы верхней одежды монетки. Считалось, что так можно приманить достаток.
- Приметы
На улице дождь — будет неделя тепла.
Небо затянули плотные, низкие облака — скоро придет резкое похолодание.
Птицы беспокойно себя ведут — ночью жди заморозков.
Алое небо вечером — к ветреному дню.
Какие исторические события произошли 11 ноября
- 1480 год — завершение Стояния на Угре двух войск — великого князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. Это событие ознаменовало окончание почти 250-летнего татаро-монгольского ига.
- 1572 год — датский астроном Тихо Браге увидел вспышку сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи.
- 1843 год — в Дании вышла в свет сказка Ханса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок».
Иллюстрация к сказке «Гадкий утенок»Theo van Hoytema
- 1918 год — заключено Компьенское перемирие, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны.
- 1936— в Англии впервые в мире по телевидению показан прогноз погоды.
- 1998 год — в России восстановлен институт мировых судей.
Дни рождения и юбилеи 11 ноября
- В 1675 году родился Михаил Голицын — русский полководец, генерал-фельдмаршал, участник Северной войны.
- В 1820 году родился Павел Обухов — русский металлург, основатель Обуховского завода, изобретатель пушек.
- В 1821 году родился Федор Достоевский — классик русской и мировой литературы, мыслитель, философ, публицист; согласно данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире.
- В 1885 году родился Джордж Паттон — американский генерал, один из создателей бронетанковых войск США.
- В 1891 году родилась Лиля Брик — прозаик и переводчик, возлюбленная Владимира Маяковского, хозяйка одного из самых известных литературно-художественных салонов начала ХХ века.
Владимир Маяковский и Лиля Брик в Германии на курорте Норден Зее в 1922 годуРИА Новости
- В 1891 году родился Мишка Япончик, настоящее имя Моисей Винницкий — анархист, налетчик, «гроза Одессы».
- В 1922 году родился Курт Воннегут — американский писатель, автор романов «Сирены Титана», «Мать Тьма», «Колыбель для кошки» и «Завтрак для чемпионов».
- В 1934 году родился Вилли Токарев — советский, американский и российский певец и автор-исполнитель.
- В 1951 году родился Ким Пик — американский вундеркинд с феноменальной памятью, получивший прозвище «Ким-пьютер» и ставший прототипом героя Дастина Хоффмана в фильме «Человек дождя».
Кто отмечает дни рождения
- 65 лет исполняется Стэнли Туччи — американскому актеру, писателю, продюсеру («Голодные игры»).
- 63 года исполняется Деми Мур — американской актрисе, звезде Голливуда, одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире в 1990-е, ее вклад в киноискусство отмечен многочисленными наградами.
Американская актриса Деми Мур в платье авторства дизайнера Тома Брауна во время благотворительного бала Met Gala в Метрополитен-музее, Нью Йорк, США, 5 мая 2025 годаJeenah Moon/Reuters
- 51 год исполняется Леонардо Ди Каприо — американскому актеру и продюсеру, лауреату премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус».
- 47 лет исполняется Николаю Крюкову — российскому гимнасту, олимпийскому чемпиону (1996).
- 24 года исполняется Вале Карнавал — видеоблогеру, тиктокеру, певице.