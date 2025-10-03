3 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 3 октября
- День образования ОМОН
В 1998 году в России были впервые созданы Отряды милиции особого назначения — ОМОН. Они были призваны оперативно реагировать на внезапно возникающие угрозы, пресекать массовые беспорядки, задерживать вооруженных преступников и освобождать заложников. С тех пор значение ОМОН в системе правоохранительных органов только возросло.
В 2016 году эти спецподразделения стали частью Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Сегодня ОМОН, или отряды мобильные особого назначения, — одни из самых боеспособных и подготовленных подразделений Росгвардии. Бойцы отрядов проходят жесткий отбор и интенсивную подготовку, осваивая навыки рукопашного боя, выполнения боевых задач на высоте, вождения бронетехники, обезвреживания взрывных устройств и многое другое.
- Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
Эта важная дата установлена в память о Джоне Берде Финче — американском общественном деятеле, политике, педагоге конца XIX века. Всю жизнь он просвещал людей о вреде пьянства и пользе отказа от алкоголя. Впоследствии в день смерти Финча 3 октября его последователи стали проводить тематические мероприятия, посвященные трезвому образу жизни. Так и родился этот праздник.
Современной медициной доказано, что алкоголизм — это не просто вредная привычка, а серьезная болезнь, которая разрушает физическое и психическое здоровье человека, ведет к деградации личности, разбивает семьи и создает социальные проблемы. По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя ежегодно уносит жизни миллионов людей. В этот день проходят лекции врачей, акции по отказу от алкоголя и просветительские мероприятия.
- Всемирный день улыбки
Ежегодно в первую пятницу октября в разных странах отмечают Всемирный день улыбки. Необычная история праздника началась в 1960-е в США. В период кризиса в стране произошло слияние двух крупных страховых компаний. Сотрудники не знали, чего им ждать от этой перемены, и очень переживали. Чтобы поднять их моральный дух, компания обратилась к художнику Харви Бэллу и поставила задачу — придумать яркий символ, который будет радовать людей.
Бэлл изобразил желтый круг, добавил внутрь улыбку и два глаза. Так родился знаменитый смайлик. Кстати, рисунок он сделал всего за 10 минут и получил за это $45. Компания раздала сотрудникам значки с этим изображением. Дизайн вызвал фурор, и вскоре смайлик перекочевал на открытки, одежду и другие носители. В 1999 году художник основал некоммерческий благотворительный фонд «Всемирный фонд улыбки» и учредил одноименный праздник.
- Всемирный день грибника
Этот неофициальный, но очень приятный праздник любители тихой охоты с удовольствием проведут в лесу. В этот день принято устраивать состязания по количеству собранных даров леса. Грибники фотографируют корзинки с «трофеями», выкладывают в соцсети, а затем приступают к готовке вкуснейших блюд. Самое главное — помнить о том, что собирать можно только те грибы, которые хорошо знаешь. Если сомневаешься — лучше пройти мимо.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 октября в других странах
День бойфренда — США. Очень милый неофициальный праздник, чем-то напоминающий День всех влюбленных. Отмечают его просто — теплыми словами, пожеланиями и символическими подарками. Девушки выкладывают в соцсетях фото с бойфрендами и тематическим хештегом.
День туризма — Мальдивы. В 2021 году президент Мальдивской республики объявил 3 октября Национальным днем туризма. Этот праздник приурочили к открытию первого курорта в стране в 1972 году. Сегодня государство активно развивает туристическую отрасль.
День германского единства — ФРГ. 3 октября 1990 года произошло окончательное объединение двух немецких государств — ГДР и ФРГ. В этот день вступил в силу договор, подписанный в Бонне. С тех пор этот день считается государственным праздником и выходным. В День германского единства проходят официальные мероприятия, возложения цветов к мемориалам, концерты, запускают фейерверки.
Религиозные праздники 3 октября
- День памяти Евстафия Плакиды Римского
Святой великомученик Евстафий, носивший до Крещения имя Плакида, жил в конце I века. Изначально служил военачальником. Еще до того, как Евстафий узнал о христианской вере, он славился как милосердный человек, помогающий нуждающимся. Однажды на охоте ему явился образ распятого Спасителя, который призвал его стать христианином.
Военачальник рассказал обо всем своей жене и вместе с ней и сыновьями отправился к христианскому священнику и принял крещение. Евстафий прожил тяжелую жизнь, полную испытаний. Но в каждом испытании Господь поддерживал его.
- День мучеников князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев
Святые мученики Русской православной церкви князь Михаил и боярин Феодор Черниговские жили в XIII веке, во времена монголо-татарского нашествия. Чтобы получить разрешение на управление своими вотчинами, князь Михаил Всеволодович вместе со своим ближайшим соратником боярином Феодором был вынужден отправиться в Орду к хану Батыю. Два убежденных христианина, они отказались поклониться идолам, как того требовали ордынцы. «Христианин кланяется только Богу, Творцу мира, а не твари», — таков был их ответ.
Князь Михаил и боярин Феодор были жестоко убиты. Их тела бросили на съедение псам, но Бог сберег их, а сподвижники перевезли останки святых в Чернигов, а позже в Москву, где их мощи упокоились в Московском Архангельском соборе.
Народные праздники и приметы 3 октября
- Астафий Ветряк
В этот день на Руси вспоминали святого Евстафия. Начинался сезон сильных ветров, их называли Астафьевыми. Отсюда и пошло народное название Астафий Ветряк.
Этот праздник считали своим мельники. На Астафия приступали к отгрузке хлеба на лодках. Работу нужно было успеть завершить до морозов — пока водная гладь не покроется льдом. Хозяйки забирали с полей последние кочаны капусты: чуть подмороженные, эти овощи отличались особой сладостью.
- Приметы
Если сильный ветер дует с севера — совсем скоро придут морозы.
Южный ветер — к мягкой и теплой осени.
Теплый ветер — к богатому урожаю озимых.
Ясный день означает, что зима придет поздно.
Богатый урожай шишек на еловых ветках — к суровым и ранним морозам.
Листья в воздухе кружатся, а на землю не падают — осень будет долгой.
Какие исторические события произошли 3 октября
- 1649 год — русский Земский собор принял Соборное Уложение — кодекс законов, регламентировавший государственное, административное, гражданское и уголовное право в России. Был основным законом Российской Империи вплоть до XIX века.
- 1782 год — Екатерина II учредила Орден Святого Владимира.
- 1863 год — президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения.
- 1878 год — в Петербурге открылись Высшие женские курсы, которые назвали «Бестужевскими».
- 1929 год — королевство сербов, хорватов и словенцев стало называться Югославией.
- 1941 год — американские химики Лайл Гудхью и Уильям Салливэн разработали и запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов.
- 1952 год — в Лос-Анджелесе сделана первая запись видеоизображения на магнитную ленту.
- 1956 год — в лондонском оперном театре «Ковент Гарден» с триумфом выступила балетная труппа Большого театра.
- 1968 год — состоялся первый полет магистрального пассажирского самолета «Ту-154», созданного в ОКБ А.Н. Туполева.
Самолет Ту-154, первый полет. 3 октября 1968 года.РИА Новости
Дни рождения и юбилеи 3 октября
- В 1803 году родился Джон Горри — шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии.
- В 1863 году родился Вячеслав Шишков — русский советский писатель, автор произведений «Угрюм-река», «Ватага», «Емельян Пугачев».
- В 1863 году родился Иван Шмелев — русский писатель, автор романов и повестей, среди которых «Человек из ресторана», «Богомолье», «Лето Господне».
- В 1895 году родился Сергей Есенин — русский поэт, один из крупнейших представителей Серебряного века.
- В 1897 году родился Луи Арагон — французский поэт, основоположник сюрреализма.
- В 1921 году родился Евгений Кунгурцев — советский летчик-штурмовик, гвардии генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.
- В 1935 году родился Армен Джигарханян — актер театра и кино, народный артист СССР.
- В 1946 году родился Эдуард Сагалаев — тележурналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей.
- В 1949 году родился Александр Рогожкин — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ.
Кто отмечает дни рождения
- 82 года исполняется Едзи Ямамото — японскому дизайнеру одежды.
- 72 года исполняется Елене Кореневой — советской, американской и российской актрисе театра и кино.
- 61 год исполняется Вадиму Самойлову — российскому певцу, гитаристу, бывшему участнику и продюсеру рок-группы «Агата Кристи».
Вадим СамойловМаксим Блинов/РИА Новости
- 60 лет исполняется Евгению Федорову — российскому рок-музыканту, лидеру группы «Tequilajazzz».
- 56 лет исполняется Гвен Стефани — американской певице и автору песен, солистке «No Doubt».
- 52 года исполняется Лине Хиди — британской актрисе, прославившейся благодаря роли Серсеи Ланнистер в телесериале «Игра престолов».
- 50 лет исполняется Алексею Горшеневу — российскому поэту, певцу, вокалисту рок-группы «Кукрыниксы», младшему брату основателя и лидера панк-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.
- 44 года исполняется Златану Ибрагимовичу — шведскому футболисту, нападающему, лучшему бомбардиру в истории сборной Швеции.