3 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

В России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники ОМОН. Свой неофициальный праздник отмечают любители тихой охоты — грибники. Медики в этот день напоминают о важности борьбы с пьянством, а оптимисты призывают окружающих больше улыбаться. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 3 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 октября

День образования ОМОН

В 1998 году в России были впервые созданы Отряды милиции особого назначения — ОМОН. Они были призваны оперативно реагировать на внезапно возникающие угрозы, пресекать массовые беспорядки, задерживать вооруженных преступников и освобождать заложников. С тех пор значение ОМОН в системе правоохранительных органов только возросло.

В 2016 году эти спецподразделения стали частью Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Сегодня ОМОН, или отряды мобильные особого назначения, — одни из самых боеспособных и подготовленных подразделений Росгвардии. Бойцы отрядов проходят жесткий отбор и интенсивную подготовку, осваивая навыки рукопашного боя, выполнения боевых задач на высоте, вождения бронетехники, обезвреживания взрывных устройств и многое другое.

close Global Look Press

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Эта важная дата установлена в память о Джоне Берде Финче — американском общественном деятеле, политике, педагоге конца XIX века. Всю жизнь он просвещал людей о вреде пьянства и пользе отказа от алкоголя. Впоследствии в день смерти Финча 3 октября его последователи стали проводить тематические мероприятия, посвященные трезвому образу жизни. Так и родился этот праздник.

Современной медициной доказано, что алкоголизм — это не просто вредная привычка, а серьезная болезнь, которая разрушает физическое и психическое здоровье человека, ведет к деградации личности, разбивает семьи и создает социальные проблемы. По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя ежегодно уносит жизни миллионов людей. В этот день проходят лекции врачей, акции по отказу от алкоголя и просветительские мероприятия.

Врач объяснил, чем женский алкоголизм отличается от мужского Само понятие «женский алкоголизм» не совсем корректно — механизм зависимости одинаков для всех... 24 июня 03:10

close shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день улыбки

Ежегодно в первую пятницу октября в разных странах отмечают Всемирный день улыбки. Необычная история праздника началась в 1960-е в США. В период кризиса в стране произошло слияние двух крупных страховых компаний. Сотрудники не знали, чего им ждать от этой перемены, и очень переживали. Чтобы поднять их моральный дух, компания обратилась к художнику Харви Бэллу и поставила задачу — придумать яркий символ, который будет радовать людей.

Бэлл изобразил желтый круг, добавил внутрь улыбку и два глаза. Так родился знаменитый смайлик. Кстати, рисунок он сделал всего за 10 минут и получил за это $45. Компания раздала сотрудникам значки с этим изображением. Дизайн вызвал фурор, и вскоре смайлик перекочевал на открытки, одежду и другие носители. В 1999 году художник основал некоммерческий благотворительный фонд «Всемирный фонд улыбки» и учредил одноименный праздник.

Всемирный день грибника

Этот неофициальный, но очень приятный праздник любители тихой охоты с удовольствием проведут в лесу. В этот день принято устраивать состязания по количеству собранных даров леса. Грибники фотографируют корзинки с «трофеями», выкладывают в соцсети, а затем приступают к готовке вкуснейших блюд. Самое главное — помнить о том, что собирать можно только те грибы, которые хорошо знаешь. Если сомневаешься — лучше пройти мимо.

Белый гриб и его двойники: как отличить съедобный гриб от опасного Белый гриб, или боровик — один из самых ценных, вкусных и любимых грибов. К сожалению... 06 августа 13:15

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 октября в других странах

День бойфренда — США. Очень милый неофициальный праздник, чем-то напоминающий День всех влюбленных. Отмечают его просто — теплыми словами, пожеланиями и символическими подарками. Девушки выкладывают в соцсетях фото с бойфрендами и тематическим хештегом.

День туризма — Мальдивы. В 2021 году президент Мальдивской республики объявил 3 октября Национальным днем туризма. Этот праздник приурочили к открытию первого курорта в стране в 1972 году. Сегодня государство активно развивает туристическую отрасль.

День германского единства — ФРГ. 3 октября 1990 года произошло окончательное объединение двух немецких государств — ГДР и ФРГ. В этот день вступил в силу договор, подписанный в Бонне. С тех пор этот день считается государственным праздником и выходным. В День германского единства проходят официальные мероприятия, возложения цветов к мемориалам, концерты, запускают фейерверки.

Религиозные праздники 3 октября

День памяти Евстафия Плакиды Римского

Святой великомученик Евстафий, носивший до Крещения имя Плакида, жил в конце I века. Изначально служил военачальником. Еще до того, как Евстафий узнал о христианской вере, он славился как милосердный человек, помогающий нуждающимся. Однажды на охоте ему явился образ распятого Спасителя, который призвал его стать христианином.

Военачальник рассказал обо всем своей жене и вместе с ней и сыновьями отправился к христианскому священнику и принял крещение. Евстафий прожил тяжелую жизнь, полную испытаний. Но в каждом испытании Господь поддерживал его.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

День мучеников князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев

Святые мученики Русской православной церкви князь Михаил и боярин Феодор Черниговские жили в XIII веке, во времена монголо-татарского нашествия. Чтобы получить разрешение на управление своими вотчинами, князь Михаил Всеволодович вместе со своим ближайшим соратником боярином Феодором был вынужден отправиться в Орду к хану Батыю. Два убежденных христианина, они отказались поклониться идолам, как того требовали ордынцы. «Христианин кланяется только Богу, Творцу мира, а не твари», — таков был их ответ.

Князь Михаил и боярин Феодор были жестоко убиты. Их тела бросили на съедение псам, но Бог сберег их, а сподвижники перевезли останки святых в Чернигов, а позже в Москву, где их мощи упокоились в Московском Архангельском соборе.

Православная церковь 3 октября также чтит память: • преподобного и благоверного князя Олега Брянского;

• священномучеников Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пресвитеров.



В этот день также отмечается Собор святых Брянской митрополии.



Народные праздники и приметы 3 октября

Астафий Ветряк

В этот день на Руси вспоминали святого Евстафия. Начинался сезон сильных ветров, их называли Астафьевыми. Отсюда и пошло народное название Астафий Ветряк.

Этот праздник считали своим мельники. На Астафия приступали к отгрузке хлеба на лодках. Работу нужно было успеть завершить до морозов — пока водная гладь не покроется льдом. Хозяйки забирали с полей последние кочаны капусты: чуть подмороженные, эти овощи отличались особой сладостью.

Приметы

Если сильный ветер дует с севера — совсем скоро придут морозы.

Южный ветер — к мягкой и теплой осени.

Теплый ветер — к богатому урожаю озимых.

Ясный день означает, что зима придет поздно.

Богатый урожай шишек на еловых ветках — к суровым и ранним морозам.

Листья в воздухе кружатся, а на землю не падают — осень будет долгой.

close Indra Disteina/Shutterstock/FOTODOM

Какие исторические события произошли 3 октября

1649 год — русский Земский собор принял Соборное Уложение — кодекс законов, регламентировавший государственное, административное, гражданское и уголовное право в России. Был основным законом Российской Империи вплоть до XIX века.



— русский Земский собор принял Соборное Уложение — кодекс законов, регламентировавший государственное, административное, гражданское и уголовное право в России. Был основным законом Российской Империи вплоть до XIX века. 1782 год — Екатерина II учредила Орден Святого Владимира.



— Екатерина II учредила Орден Святого Владимира. 1863 год — президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения.



— президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения. 1878 год — в Петербурге открылись Высшие женские курсы, которые назвали «Бестужевскими».



— в Петербурге открылись Высшие женские курсы, которые назвали «Бестужевскими». 1929 год — королевство сербов, хорватов и словенцев стало называться Югославией.



— королевство сербов, хорватов и словенцев стало называться Югославией. 1941 год — американские химики Лайл Гудхью и Уильям Салливэн разработали и запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов.



— американские химики Лайл Гудхью и Уильям Салливэн разработали и запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов. 1952 год — в Лос-Анджелесе сделана первая запись видеоизображения на магнитную ленту.



— в Лос-Анджелесе сделана первая запись видеоизображения на магнитную ленту. 1956 год — в лондонском оперном театре «Ковент Гарден» с триумфом выступила балетная труппа Большого театра.



— в лондонском оперном театре «Ковент Гарден» с триумфом выступила балетная труппа Большого театра. 1968 год — состоялся первый полет магистрального пассажирского самолета «Ту-154», созданного в ОКБ А.Н. Туполева.

close Самолет Ту-154, первый полет. 3 октября 1968 года. РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 3 октября

В 1803 году родился Джон Горри — шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии.



— шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии. В 1863 году родился Вячеслав Шишков — русский советский писатель, автор произведений «Угрюм-река», «Ватага», «Емельян Пугачев».



— русский советский писатель, автор произведений «Угрюм-река», «Ватага», «Емельян Пугачев». В 1863 году родился Иван Шмелев — русский писатель, автор романов и повестей, среди которых «Человек из ресторана», «Богомолье», «Лето Господне».



— русский писатель, автор романов и повестей, среди которых «Человек из ресторана», «Богомолье», «Лето Господне». В 1895 году родился Сергей Есенин — русский поэт, один из крупнейших представителей Серебряного века.



— русский поэт, один из крупнейших представителей Серебряного века. В 1897 году родился Луи Арагон — французский поэт, основоположник сюрреализма.



— французский поэт, основоположник сюрреализма. В 1921 году родился Евгений Кунгурцев — советский летчик-штурмовик, гвардии генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.



— советский летчик-штурмовик, гвардии генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В 1935 году родился Армен Джигарханян — актер театра и кино, народный артист СССР.



— актер театра и кино, народный артист СССР. В 1946 году родился Эдуард Сагалаев — тележурналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей.



— тележурналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей. В 1949 году родился Александр Рогожкин — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ.

Кто отмечает дни рождения

82 года исполняется Едзи Ямамото — японскому дизайнеру одежды.



— японскому дизайнеру одежды. 72 года исполняется Елене Кореневой — советской, американской и российской актрисе театра и кино.



— советской, американской и российской актрисе театра и кино. 61 год исполняется Вадиму Самойлову — российскому певцу, гитаристу, бывшему участнику и продюсеру рок-группы «Агата Кристи».

close Вадим Самойлов Максим Блинов/РИА Новости